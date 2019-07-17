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Crise financeira

Bolsonaro diz que anúncio do FGTS está previsto para esta semana

O presidente frisou ainda que o fato representa uma pequena injeção na economia do país

Publicado em 

17 jul 2019 às 20:42

Publicado em 17 de Julho de 2019 às 20:42

Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil | Arquivo
O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (17), que o anúncio para liberação do FGTS e do PIS/Pasep deve ocorrer esta semana. Ele frisou que isso representaria "uma pequena injeção na economia" e ressaltou que a atividade já começa a dar sinais de recuperação, "pelos sinais positivos (no geral) e em especial também pelos sinais que estão vindo do Parlamento".
Bolsonaro afirmou ainda que o governo quer fazer uma reforma dos tributos federais e que deseja que a tabela de Imposto de Renda esteja, no máximo, em 25%. "E nós queremos ano a ano diminuir a nossa carga tributária", apontou.
> Líderes da Câmara avaliam que liberar FGTS pode minimizar a crise

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