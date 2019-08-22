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Imposto

Bolsonaro diz estar disposto a falar sobre 'nova CPMF'

O presidente Jair Bolsonaro avalia conversar sobre o assunto com o ministro da Economia Paulo Guedes

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 07:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2019 às 07:43
Uma nova CPMF deve entrar na pauta de discussões do Ministério da Economia Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil | Arquivo
O presidente Jair Bolsonaro (PSL) admitiu estar disposto a conversar com o ministro da Economia Paulo Guedes sobre a criação de um imposto nos moldes da CPMF, em substituição a outros tributos. 
"Vou ouvir a opinião dele [Guedes]. Se desburocratizar muita coisa, diminuir esse cipoal de impostos, essa burocracia enorme, eu estou disposto a conversar. Não pretendo, falei que não pretendo recriar a CPMF", disse nesta quinta-feira (22) ao deixar o Palácio da Alvorada
Questionado sobre o tema, Bolsonaro comentou declaração feita por Guedes na quarta (21). O ministro confirmou intenção de criar imposto nos moldes da CPMF.
"O que ele complementou? A sociedade que tome decisão a esse respeito. Ele pode falar vou botar 0,10% na CPMF e em consequência acabo com tais e tais impostos. Não sei. Por isso que eu evito falar com vocês, vocês falam que eu recuo", disse.
Em evento em São Paulo com empresários e executivos, Guedes defendeu a volta de um imposto sobre transações financeiras. 
O ministro disse que prefere "abraçar um imposto horroroso" se, com isso, conseguir desonerar a folha de pagamento.
"É o [ponto] controverso [da reforma tributária]. Vamos deixar esse dilema. Querem 20% de encargos trabalhistas e 13 milhões de pessoas sem emprego? Deixa do jeito que está. Eu preferiria não ter de recorrer a isso, mas acho a oneração de folha de pagamento um crime contra brasileiros", afirmou.
A volta de um imposto sobre transações financeiras é uma bandeira do Secretário da Receita, Marcos Cintra, na proposta de reforma tributária.
O projeto de criação de um imposto único semelhante a CPMF é polêmico. Além do presidente Jair Bolsonaro ter criticado inicialmente a proposta, recentemente, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), reforçou a oposição à proposta.
Maia vem dando declarações públicas de que a CPMF não será aprovada pelos deputados. O governo pretende encaminhar em breve ao Congresso um projeto para alterar a estrutura de impostos do país.  

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