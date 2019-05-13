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Bolsonaro defende venda direta de etanol pela usina

Segundo Bolsonaro, isso pode diminuir o preço do litro do etanol em 20 centavos, aumentando a competitividade desse combustível em relação à gasolina

Publicado em 

13 mai 2019 às 09:21

Publicado em 13 de Maio de 2019 às 09:21

O presidente Jair Bolsonaro, participa da abertura da reunião de gestores Nação Caixa Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro também defendeu neste domingo (12) medidas na área de combustíveis.
Após reafirmar que "não tem ingerência" na política de preços da Petrobras, ele disse que os usineiros deveriam vender etanol diretamente para os postos de gasolina, sem a necessidade de intermediação de uma distribuidora.
>Bolsonaro diz que correção da tabela do IR pela inflação vai sair
Segundo Bolsonaro, isso pode diminuir o preço do litro do etanol em 20 centavos, aumentando a competitividade desse combustível em relação à gasolina.
"Se agirmos com racionalidade, temos como buscar soluções para o nossos problemas", concluiu o presidente.
Bolsonaro defende que usineiros deveriam vender etanol diretamente para os postos de gasolina, sem a necessidade de intermediação de uma distribuidora.

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