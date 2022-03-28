Bolsonaro decide demitir Silva e Luna da presidência da Petrobras

General da reserva Joaquim Silva e Luna Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Jair Bolsonaro decidiu trocar o comando da Petrobras e vai demitir o general Joaquim Silva e Luna da presidência da petroleira. O anúncio oficial pode ser feito ainda nesta segunda-feira (28), segundo aliados do atual gestor da estatal.

O general já recebeu a comunicação de que deixará o cargo, de acordo com o jornal Folha de S.Paulo . O desligamento ocorre após série de aumento de preços dos combustíveis, que tem provocado desgaste para o governo.

A notícia do desligamento já derrubou em 2,17% (PN) e 2,63% (ON) o preço das ações da Petrobras na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) , de acordo com as cotações por volta das 17h30.

A expectativa é de que o especialista em energia Adriano Pires, atual diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, assuma a presidência da estatal. O nome dele, porém, enfrenta resistência em alas do governo.

Luna vinha sofrendo pressão para revisar a alta nos preços após variações na cotação do barril do petróleo. O general foi pressionado publicamente pelo próprio Bolsonaro e pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). A inflação da gasolina, por exemplo, acumula alta de 32% desde que o general assumiu. A posse dele ocorreu em abril de 2021.

O militar, porém, dizia internamente que as variações eram conjunturais e não estruturais e que não havia chegado a hora de rever o mega-aumento promovido pela empresa.

A demissão de Luna repete o desfecho que teve Roberto Castello Branco, indicado do ministro Paulo Guedes (Economia) para comandar a Petrobras e que foi demitido em fevereiro de 2021.

A exoneração de Castello Branco ocorreu após a companhia anunciar o quarto aumento nos preços de diesel e gasolina naquele ano.

Pesquisa do Datafolha publicada nesta segunda (28) mostrou que a maioria dos brasileiros, 68%, considera que o governo do presidente Jair Bolsonaro tem responsabilidade pela alta no preço dos combustíveis.