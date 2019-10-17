Home
>
Economia (BR)
>
Bolsonaro: 13º do Bolsa Família está garantido para os outros anos

Bolsonaro: 13º do Bolsa Família está garantido para os outros anos

O Bolsa Família atende famílias que vivem em situação de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 89 mensais, e de pobreza, com renda de até R$ 178

Daniel Galvão e Luci Ribeiro

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 20:09

 - Atualizado há 6 anos

Jair Bolsonaro, presidente da República Crédito: Isac Nóbrega/PR

O presidente Jair Bolsonaro disse em sua live semanal que a décima terceira parcela do Bolsa Família será paga também nos anos seguintes e não só em 2019, como prevê medida provisória assinada esta semana por ele. Segundo Bolsonaro explicou, o 13º do programa "está garantido para os outros anos", pois "vai entrar na LOAS", a Lei Orgânica da Assistência Social, que tem um orçamento específico e concede benefícios a pessoas de baixa renda.

Recomendado para você

Ministros definiram que redução de 40% no benefício quando o afastamento é doença ou acidente comum é constitucional

Entenda o que o STF decidiu sobre a aposentadoria por invalidez

A interrupção da produção na P-40 foi adotada imediatamente por meio do sistema de proteção da plataforma; segundo a estatal, as causas serão investigadas

Petrobras confirma vazamento de gás em plataforma na Bacia de Campos

Presidente foi questionado sobre supostas ligações de Lulinha com o Careca do INSS; 'Ninguém ficará livre', afirmou o petista

Fraude no INSS: 'Se tiver filho meu metido nisso, será investigado', diz Lula

Bolsonaro ainda lembrou que a decisão de conceder o adicional natalino vai aumentar o valor previsto para o Bolsa Família neste ano para R$ 33 milhões - R$ 2,9 bilhões a mais que o inicialmente programado para o ano antes da assinatura da MP do 13º.

Leia mais

Mais de 173,8 mil no ES devem receber 13º salário do Bolsa Família

Bolsonaro anuncia 13° para beneficiários do Bolsa Família

Bolsa Família reduziu 25% da taxa de extrema pobreza, aponta Ipea

O texto da MP de Bolsonaro garante o pagamento de uma 13ª parcela do Bolsa Família, como abono natalino, mas apenas para este ano. A promessa de campanha de Bolsonaro era de que o benefício seria permanente, o que foi reforçado agora na Live. Para assegurar o adicional, a MP diz que "a parcela de benefício financeiro relativa ao mês de dezembro de 2019 será paga em dobro".

O Bolsa Família atende famílias que vivem em situação de extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 89 mensais, e de pobreza, com renda de até R$ 178. Na folha de setembro, 13,5 milhões de famílias receberam o benefício. O valor médio pago foi de R$ 189,21.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais