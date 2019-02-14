Bolsa sobe 2,27% e dólar cai a R$ 3,74

Dólar Crédito: Macintosh

O Ibovespa, principal indicador do desempenho das ações mais negociadas na B3, antiga BM&F Bovespa, encerrou o pregão de hoje (14) em alta de 2,27%, aos 98.015 pontos. O recorde do índice, de 98.588 pontos, foi registrado no último dia 4.

Dentre as ações que compõem o Ibovespa, os papéis que mais valorizaram foram Magazine Luiza ON (5,87%), Sabesp ON (5,32%), e Banco do Brasil ON (5,11%). As maiores quedas ficaram por conta das ações da Suzano Papel (-1,79%), Mafrig ON (-0,53%), e Gol PN (-0,52%). Os papéis mais negociados foram os da Petrobras PN (3,45%), Banco do Brasil ON (5,11%), e ItauUnibanco (2,66%).