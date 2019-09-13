Home
>
Economia (BR)
>
Bolsa fecha em queda mas enfileira terceira semana de valorização

Bolsa fecha em queda mas enfileira terceira semana de valorização

A semana foi animada por uma nova perspectiva de trégua na disputa comercial entre Estados Unidos e China ao mesmo tempo em que o Banco Central Europeu decidiu cortar a taxa de juros do bloco para amenizar os efeitos da recessão na Alemanha

Agência Folhapress

Publicado em 13 de setembro de 2019 às 21:48

 - Atualizado há 6 anos

Dólar fechou esta sexta-feira (13) em R$4,08 Crédito: Arquivo/ Agência Brasil

A Bolsa brasileira fechou a sexta-feira (13) em queda de 0,83%, a 103.501 pontos, apagando a euforia de investidores que viam o índice voltar a caminhar para as máximas históricas.

Recomendado para você

O ramal Piraqueaçu está interditado, desde o dia 22 de outubro, por indígenas que reclamam do acordo da Samarco referente ao rompimento das barragens de Mariana (MG)

Casagrande vai a Boulos cobrar liberação de ferrovia no ES

Burocracia e dificuldade de acesso ao crédito podem emperrar linhas férreas privadas no ES

Com ferrovias privadas, empresas querem traçar trilhos para o desenvolvimento do ES

A proposta é uma alternativa ao projeto enviado pelo governo Lula (PT) em 2024, que foi criticado pelos motoristas e parte das empresas

Projeto de lei define valor mínimo por corrida e previdência a motoristas de app

Ainda assim, a semana do Ibovespa, o principal índice acionário do país, fechou em alta pela terceira vez consecutiva. O dólar subiu.

A semana foi animada por uma nova perspectiva de uma trégua na disputa comercial entre Estados Unidos e China ao mesmo tempo em que o Banco Central Europeu decidiu cortar a taxa de juros do bloco para amenizar os efeitos da recessão na Alemanha.

> Conhece a arbitragem de criptomoedas? Tire suas dúvidas

As medidas deram ânimo a investidores no exterior e trouxe fôlego à Bolsa brasileira. Os ruídos sobre a reforma tributária pouco impactaram durante a semana.

Nesta sexta-feira (13), dados da atividade econômica funcionaram como gatilho, e o Ibovespa, após dois pregões seguidos de alta, caiu. O giro financeiro foi de R$ 14,673 bilhões.

No exterior, Nasdaq e S&P 500 fecharam em queda, enquanto o Dow Jones teve leve alta. O dólar avançou 0,68% e fechou a R$ 4,0880.

> As propostas em estudo para desoneração da folha sem a CPMF

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais