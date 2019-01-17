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Bolsa em alta

Bolsa fecha em ligeira alta e dólar chega a R$ 3,73

O dólar subiu pelo segundo dia seguido e chegou a R$ 3,73 no fechamento do dia

Publicado em 

16 jan 2019 às 21:40

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 21:40

Bolsa fecha em ligeira alta e dólar chega a R$ 3,73 Crédito: Reprodução/ Pixabay
O Ibovespa, o principal índice das ações mais negociadas na B3, antiga BM&F Bovespa, fechou o pregão desta quarta-feira (16) aos 94.393 pontos, uma ligeira alta de 0,36%. O recorde do índice foi registrado na segunda-feira (14), aos 94.474 pontos.
As ações que mais valorizaram foram as da Cosan ON (4,9%), da Suzano Papel (4,4%), e da JBS ON (4,2%). As maiores quedas ficaram por conta da Forja Taurus (-21,24%), Log Com (-3,52%), e Cielo ON (-2,48%).
O dólar subiu pelo segundo dia seguido e chegou a R$ 3,73 no fechamento do dia, uma alta de 0,23%. O euro encerrou o dia financeiro cotado a R$ 4,25, elevação de 0,22%.

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