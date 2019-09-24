Mercado financeiro

Bolsa de valores cai com atraso na reforma da Previdência

O Ibovespa fechou em queda de 0,7%, a 103.875 pontos

Publicado em 24 de setembro de 2019 às 20:36 - Atualizado há 6 anos

Dólar fechou a R$ 4,182 nesta terça-feira (24) Crédito: Reprodução / Pixabay

Segundo analistas do mercado financeiro, o adiamento da votação do primeiro turno da reforma da Previdência no Senado é a principal causa do recuo da Bolsa brasileira desta terça-feira (24). O Ibovespa fechou em queda de 0,7%, a 103.875 pontos.

Pelo segundo dia seguido, o presidente da casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP) não seguiu o cronograma de apreciação da matéria. Agora, a votação foi remarcada para a próxima terça (1º).

O atraso da principal pauta econômica do mercado financeiro fez o dólar, que operava em queda, disparar por volta das 10h20. O pico entre as 10h38 e 10h40, com o dólar cotado a R$ 4,182.

A valorização do dólar veio antes do discurso de Jair Bolsonaro (PSL-RJ) na Organização das Nações Unidas (ONU) que, de acordo com analistas, não teve impacto no mercado doméstico. "Foi mais o adiamento da reforma da Previdência que pesou no mercado hoje. O mercado estava confortável com o andamento do projeto e este atraso nos deixou desconfortáveis", afirma Thomaz Fortes, gestor de fundos da Warren.

A fala do presidente na ONU teve início às 10h40 da manhã e durou 32 minutos. Neste meio tempo, a moeda americana foi para R$ 4,175 às 11h12. "O discurso não foi o ideal. Esperávamos ouvir mais sobre Amazônia e tratados comerciais e ele [Bolsonaro] ficou muito em uma agenda própria, que já estamos acostumados a ouvir aqui no Brasil, mas pode pegar mal com estrangeiros", diz Victor Beyruti, economista da Guide Investimentos.

"Esse discurso foi pouco relevante para o mercado e não teve impacto. Bolsonaro não falou nada que ele não tenha dito antes", afirma George Wachsmann, economista da Vitreo.

Wachsmann lembra que a cotação do dólar já vinha pressionada há semanas, com uma valorização internacional da moeda americana e aversão a risco com guerra comercial entre China e Estados Unidos e desaceleração da economia global.

Tais fatores voltaram ao foco dos investidores com o discurso do presidente americano Donald Trump na ONU, logo em seguida de Bolsonaro. Com novas críticas à China e ao Irã, a fala de Trump derrubou mercados internacionais.

Em Nova York, o índice S&P 500 fechou em queda de 0,9%. Dow Jones caiu 0,5% e Nasdaq, 1,46%. A aversão a risco levou a moeda americana a perder força contra seus principais pares.

No Brasil, depois de bater os R$ 4,18, o dólar terminou estável, a R$ 4,17.

O presidente dos EUA também é alvo de uma pressão por impeachment, defendido por alguns democratas após a confirmação de que Trump acusou o democrata de Joe Biden de corrupção em durante uma ligação telefônica para o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenski.

Outra notícia negativa foi a piora na confiança do consumidor americano em setembro. O índice foi para 125,1, menor nível em nove meses, bem abaixo das expectativas dos economistas de 133,5.

A piora do cenário externo levou o Ibovespa a cair 1%, em uma mínima durante o pregão desta terça de 103.503 pontos às 13h45. No fechamento, a queda amenizou e foi de 0,72%, a 103.875 pontos.

O giro financeiro foi de R$ 13,4 bilhões, abaixo da média diária para o ano.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta