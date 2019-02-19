Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Mercado Financeiro

Bolsa cai 1%, e dólar sobe a R$ 3,73

O euro também fechou o dia em alta custando R$4,22

Publicado em 

18 fev 2019 às 22:44

Publicado em 18 de Fevereiro de 2019 às 22:44

Cédulas de dólar, a moeda oficial dos Estados Unidos Crédito: Pixabay
O Ibovespa, principal indicador do desempenho das ações mais negociadas na B3, antiga BM&F Bovespa, encerrou o pregão de hoje (18) em queda de 1,04%, aos 96.509 pontos. O recorde do índice, de 98.588 pontos, foi registrado no último dia 4. 
Dentre as ações que compõem o Ibovespa, os papéis que mais valorizaram foram Viavarejo ON (3,6%), Magazine Luiza ON (2,79%) e Cyrela Realton (1,82%). As maiores quedas ficaram por conta das ações da Petrobras Bron (3,51%), Qualicorp ON (3,01%) e Cielo ON (-2,74%). Os papéis mais negociados foram os da Petrobras PN (-0,30%), Vale ON (-1,37%) e ItauUnibanco (-1,6%).
O dólar comercial fechou o dia em alta de 0,77%, cotado a R$ 3,73. O euro também se valorizou: a moeda União Europeia subiu 1% e encerrou o dia custando R$ 4,22.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas
Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES
Imagem de destaque
5 dicas para treinar com foco em saúde

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados