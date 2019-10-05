Odebrecht

BNDES contesta plano de recuperação judicial da Odebrecht

O banco considerou que a proposta não demonstra capacidade de recuperação da empresa

Publicado em 5 de outubro de 2019 às 19:30 - Atualizado há 6 anos

BNDS banco Crédito: Divulgação

AGÊNCIA ESTADO - O BNDES contestou nesta sexta-feira (4) o plano de recuperação judicial da Odebrecht, informou neste sábado(5) a assessoria de imprensa do banco. Segundo a comunicação, foi apresentada objeção porque o banco considerou que a proposta não demonstra capacidade de recuperação da empresa.

O movimento se segue ao pedido de falência da Odebrecht pedido na Justiça pela Caixa Econômica Federal. O banco público pediu ainda a destituição dos atuais administradores das recuperandas e convocação de assembleia geral de credores para deliberação de novos gestores. No final de setembro, a Caixa havia pedido ao juiz a extinção do plano de recuperação judicial, alegando que ao ter reunido em um único processo a recuperação judicial de várias empresas diferentes, teria agido contra a lei de recuperação judicial.

Fontes próximas a Odebrecht dizem que na segunda-feira (7) a companhia irá apresentar explicações sobre a consolidação das dívidas, atendendo pedido do juiz do processo. De toda a forma, os envolvidos na questão pela Odebrecht afirmam que no pedido de recuperação judicial e plano apresentado já constam as razões pelas quais houve a consolidação.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta