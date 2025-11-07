Home
>
Economia (BR)
>
Black Friday: 5 informações que você precisa saber antes de fazer compras

Black Friday: 5 informações que você precisa saber antes de fazer compras

Veja como realizar compras seguras nesse período de promoções e não cair em golpes

Imagem de perfil de Portal Edicase

Portal Edicase

[email protected]

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 19:01

É fundamental que o consumidor conheça seus direitos e adote práticas seguras para garantir boas compras (Imagem: fizkes | Shutterstock)
É fundamental que o consumidor conheça seus direitos e adote práticas seguras para garantir boas compras Crédito: Imagem: fizkes | Shutterstock

A Black Friday é um dos períodos mais aguardados do ano para quem busca boas oportunidades de compra. Mas, com as ofertas e descontos tentadores, também surgem armadilhas que podem transformar a economia esperada em dor de cabeça.

Recomendado para você

Veja como realizar compras seguras nesse período de promoções e não cair em golpes

Black Friday: 5 informações que você precisa saber antes de fazer compras

Entenda a importância da organização para celebrar o início da vida a dois sem dívidas

Pensando em casar? Saiba como se planejar financeiramente

Cafeicultores de grãos especiais do Estado apresentaram seus produtos na Semana Internacional do Café, evento realizado anualmente em Belo Horizonte

Conheça cafés especiais do ES que são destaque em feira internacional

Golpes virtuais, anúncios falsos e promoções enganosas exigem do consumidor atenção redobrada. Por isso, antes de clicar em “comprar”, é essencial conhecer seus direitos e adotar práticas seguras para garantir uma experiência positiva e livre de prejuízos.

Segundo projeção da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce (Abiacom), o comércio eletrônico brasileiro deve movimentar R$ 13,34 bilhões durante a Black Friday 2025, um crescimento de 14,7% em relação ao ano passado. A expectativa é que sejam realizados 16,5 milhões de pedidos, impulsionados tanto pelo volume de compras quanto pelo aumento do ticket médio.

Com tanta movimentação, o momento exige atenção redobrada por parte dos consumidores. “O art. 6º do Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece os chamados direitos básicos do consumidor, entre eles, o direito à informação clara e adequada, à proteção contra publicidade enganosa e à reparação por danos patrimoniais ou morais”, explica Mário Henrique Martins, advogado do Martins Cardozo Advogados Associados e especialista em Direitos Difusos e Coletivos.

Segundo o especialista, esses direitos ganham ainda mais relevância em períodos de alta exposição a ofertas, como a Black Friday e o Natal. “É quando o consumidor se depara com um volume muito grande de promoções que, por vezes, não entregam a vantagem prometida. Nesses casos, é essencial redobrar a atenção e adotar práticas preventivas antes de concluir a compra ”, alerta.

Pensando nisso, o advogado lista cinco dicas fundamentais para evitar dores de cabeça durante as compras na Black Friday. Confira! 

1. Pesquise antes de comprar

A proteção ao consumidor pode ser tanto preventiva quanto repressiva. Para evitar cair em golpes ou propagandas enganosas, o ideal é verificar a confiabilidade da loja antes da compra. Grandes marcas costumam ter índices de segurança mais altos, mas, ao comprar em sites menos conhecidos, é indispensável buscar avaliações e comentários de outros clientes sobre o produto e a reputação do vendedor.

2. Conheça a garantia legal

O CDC garante ao consumidor o direito de reclamar de vícios no produto por até 30 dias, no caso de bens e serviços não duráveis, e 90 dias para duráveis. Além disso, pode haver uma garantia contratual, que estende o prazo legal. É importante guardar notas fiscais e comprovantes para exercer esse direito.

Entenda e fique atento às regras de troca e devolução dos produtos na Black Friday (Imagem: olgsera | Shutterstock)
Entenda e fique atento às regras de troca e devolução dos produtos na Black Friday Crédito: Imagem: olgsera | Shutterstock

3. Entenda as regras de troca e devolução

O direito de arrependimento é um dos principais avanços do CDC. Ele permite que o consumidor desista da compra feita pela internet ou telefone em até 7 dias após o recebimento do produto, sem precisar justificar. Isso não se aplica às compras presenciais — a troca, nesses casos, só é obrigatória se houver defeito ou se o estabelecimento oferecer essa possibilidade de forma voluntária.

4. Cuidado com fraudes e produtos falsos

Se houver indícios de fraude ou violação, o primeiro passo é contatar o fornecedor e solicitar a substituição do produto ou o reembolso do valor pago. O consumidor tem o direito de escolher entre exigir o cumprimento da oferta, aceitar outro produto equivalente ou rescindir o contrato com restituição do valor e indenização, se aplicável.

Se o fornecedor se recusar a resolver o problema, é possível acionar o Juizado Especial Cível, para causas de até 20 salários-mínimos, inclusive sem advogado. “Práticas fraudulentas também podem configurar crime, como o estelionato (art. 171 do Código Penal)”, completa o advogado.

5. Desconfie de ofertas boas demais

A prudência é essencial em períodos de grandes promoções. Um preço muito abaixo do normal pode indicar golpe ou produto de qualidade inferior. Além disso, nem sempre a oferta é tão vantajosa quanto parece: muitos sites aumentam os preços antes da Black Friday para depois aplicar ‘descontos’ artificiais. Por isso, o ideal é acompanhar os valores com antecedência e comparar em diferentes plataformas.

Em resumo, planejar, pesquisar e desconfiar de ofertas irreais são as principais armas do consumidor para aproveitar a Black Friday de forma segura e sem prejuízos.

Por Maria Carolina Rossi

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais