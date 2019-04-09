Benefício de até R$ 27 mil entre aposentados do ES pelo IPAJM

IPAJM transferiu inativos e pensionistas do fundo financeiro para o previdenciário Crédito: Vitor Jubini

Dos 1.324 segurados inativos e pensionistas que foram transferidos do fundo financeiro para o fundo previdenciário pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo (IPAJM), 1.090 são aposentados com idade média de 89 anos. Esses beneficiários, que recebem em média R$ 4.440,01, custam ao fundo previdenciário R$ 4,8 milhões por mês.

Por ano, a despesa com esses aposentados migrados foi de R$ 67,4 milhões em 2018. Isso porque apesar de a maioria dos benefícios girarem entre R$ 954 e R$ 5 mil, há na lista inativos com remunerações até R$ 27,6 mil.

Desse grupo, 80 aposentados ganham entre R$ 15 mil e R$ 27,6 mil. Outros 25 recebem entre R$ 10 mil e 14,7 mil e mais 122 pessoas tem o valor do benefício entre R$ 5 mil e R$ 9,9 mil.

Para especialistas em Previdência, o perfil desses servidores aposentados que foram “comprados” pelo fundo previdenciário é injusto, uma vez que boa parte dos contribuintes do fundo (os que entraram após 2013) só poderão se aposentar com o teto do INSS (R$ 5,8 mil).

Ao contrário de outros servidores. Essas pessoas não contribuíram para a Previdência quando estavam na ativa. Hoje, como inativos, pagam ao IPAJM apenas o que excede ao teto do INSS (R$ 5,8 mil).

Outro ponto é que a maior parte desse grupo se aposentou antes de 1998, nunca tendo contribuído para a Previdência durante o exercício do serviço público. Eles passaram a contribuir como inativos apenas a diferença que recebiam acima do teto do INSS.

CONTRAMÃO

Apesar de ser uma manobra com respaldo legal, o economista Juliano César Gomes ressalta que ela vai na contramão do princípio de segregação de massas (divisão de fundos), que é o de sanear as contas futuramente. As primeiras consequências dessa migração inclusive já foram sentidas.

O chamado índice de cobertura, que é uma espécie de margem de segurança de que os recursos serão suficientes para cobrir as despesas, caiu de 197% para 142% de 2016 para 2017. A exigência é que as receitas cubram no mínimo 125% dos gastos do fundo.

Outro impacto ainda mais visível foi no aumento das despesas com aposentadorias e pensões no fundo previdenciário, que passou de R$ 6,2 milhões ao ano em 2016 para R$ 81,9 milhões em 2017, um crescimento de 6.074%.

“Não é uma operação ilegal, mas, ao meu ver, é imoral. Fere a divisão que foi feita e logicamente haverá algum impacto que prejudicará a gestão previdenciária, só não dá para afirmar agora se será um impacto irreversível”, afirma Juliano César Gomes, que classifica a “compra de vidas” como fruto de uma “visão de curto prazo sem responsabilidade com a saúde financeira do fundo”.