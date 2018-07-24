Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • BC quer reduzir prazo do pagamento de credenciadoras a lojistas
Incentivo

BC quer reduzir prazo do pagamento de credenciadoras a lojistas

Iniciativa faz parte de esforço para reduzir juros no país

Publicado em 24 de Julho de 2018 às 12:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2018 às 12:04
- Crédito: Arquivo Agência Brasil
Após a pressão da CPI dos juros bancários, o Banco Central incluiu em suas diretrizes a necessidade de diminuir o prazo que a credenciadora de cartão de crédito tem para repassar o pagamento ao lojista. Atualmente, o empresário espera cerca de 30 dias para receber, independentemente do vencimento da fatura do cliente. No entanto, essa redução não deve ser imediata. O BC já decidiu que não pode simplesmente cortar o tempo em uma canetada, porque inviabilizaria várias startups que entraram no mercado.
A estratégia usada foi pedir para as instituições financeiras para desenvolverem novos produtos com menor prazo e que possam resolver outros problemas que distorcem o mercado brasileiro e são responsáveis pelos juros altos. Um dos principais deles, na visão da equipe econômica, é o subsídio criado quando um lojista vende em 10 vezes sem juros. A expressão é mal vista entre os técnicos, que explicam que isso não existe. Na maioria dessas promoções, o lojista antecipa o recebível e o banco cobra uma taxa, que é embutida no preço ao consumidor.
Para acabar com isso, o BC pediu para as empresas do setor financeiro criarem produtos em que o cliente possa dividir os produtos num prazo até maior como, por exemplo, 24 meses, com juros mais baixos que a taxa de desconto de recebível. Assim, como quem financiará é o banco que emitiu o cartão, o lojista ainda poderia oferecer mais desconto em uma compra realmente à vista.
 Quando se compra qualquer coisa a prazo, alguém tem de financiar o dinheiro ao longo do tempo. Com o crediário, o banco vai pagar muito mais rápido. Essa mudança dessa dinâmica faz com que o prazo de pagamento seja mais rápido  falou ao GLOBO o diretor de Relacionamento Institucional, Maurício Moura.
A preocupação do BC são as novas empresas que começam a competir no mercado. Se criar uma imposição de uma hora para outra, a autoridade monetária poderia inviabilizar algumas fintechs importantes que já são caso de sucesso, mas ainda não têm o modelo de negócio adaptado para fazer o repasse tão rapidamente. Isso poderia, ao contrário do que é desejado, aumentar os custos para os brasileiros, em vez de reduzi-los.
 O Banco Central insiste que o caminho para prazos de liquidação mais curto tem de ser trilhado com calma. Estamos direcionando o mercado para entrega em produtos modelos de negócios com prazo de liquidação mais curto. O mercado está caminhando nessa direção  disse o diretor de Política Monetária, Reinaldo Le Grazie, que prevê não apenas uma melhora para o capital de giro do lojista, mas um possível aumento do crédito para o cliente.  O mercado está vindo. Provavelmente, daqui a três anos vamos ter outro cenário.
Na semana passada, o Itaú anunciou um novo produto já na linha desejada pelo BC. Lançou a maquinhinha para atrair pequenos negociantes. A Pop Credicard cobrará taxa de 3,98% das vendas no cartão de crédito e promete pagamento em dois dias úteis. Como é um dos maiores bancos do país, o Itaú tem estrutura para prestar esse tipo de serviço.
Dentro do BC, a avaliação é que qualquer determinação radical do BC poderia prejudicar alguns segmentos. Le Grazie citou como exemplo a contratação de artistas para shows como um dos negócios em que é mais interessante receber os recursos com mais tempo. Isso faz com que vários pagamentos sejam efetuados apenas quando o serviço foi prestado. Ou seja, determinar um prazo apenas seria ruim nesse caso.
 O ideal é que você tenha flexibilidade. Por exemplo, pode ter cliente que fale que não precisa receber em dois dias e prefira um preço melhor em 30 dias. Por que o Banco Central falaria que não pode?  questionou o diretor.
É consenso entre os técnicos que o brasileiro usa demais a função crédito do cartão para qualquer tipo de compra. Ou seja, o que deveria ser crédito para consumo se transformou num instrumento de pagamentos corriqueiros que deveriam ser feitos no débito. Isso causa outra distorção no sistema: quem entra no rotativo tem de pagar juros muito mais altos do que o necessário, porque subsidia o dinheiro usado por aqueles que pagam suas faturas em dia.
Para isso, o BC insiste em estimular o débito. Já reduziu o prazo de repasse para o lojista nessa modalidade e espera que isso estimule o comerciante a diferenciar os preços e favorecer os pagamentos à vista.
Procurada, a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito (Abecs) informou apenas que as propostas da CPI ainda estão em análise.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Reunião no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo marcou o início das atividades do Nucoe, que reúne Judiciário, forças de segurança e Ministério Público para apurar irregularidades e garantir eleições seguras no Estado
TRE-ES cria núcleo para agilizar combate a crimes eleitorais
Imagem de destaque
7 alertas médicos para considerar antes de fazer um procedimento estético
Imagem de destaque
Primeiro carro: 5 dicas para transformar o sonho em realidade com segurança financeira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados