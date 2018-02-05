Bancos proíbem compra de moedas virtuais com cartões de crédito

bitcoin Crédito: Reprodução Internet

Os principais bancos britânicos e americanos proibiram o uso de cartões de crédito na compra de Bitcoin e de outras "moedas de criptografia", temendo uma queda em seu valor. Para as empresas, a movimentação traz o risco de deixar os clientes incapazes de pagar suas dívidas.

A Lloyds Banking Group, o maior credor da Grã-Bretanha, disse no domingo que proibiria seus clientes de cartões de crédito de comprarem moedas criptográficas, seguindo a decisão dos gigantes bancários norte-americanos JP Morgan Chase & Co e Citigroup. Segundo um porta-voz da Lloyds, o movimento destina-se a proteger os clientes contra a acumulação de grandes dívidas na compra de moedas virtuais a crédito.

A preocupação entre os fornecedores de cartões de crédito surgiu porque os clientes têm usado cada vez mais cartões de crédito para financiar contas em intercâmbios online, que são usados para comprar as moedas digitais. Na semana passada, a Mastercard, segunda maior rede de pagamentos do mundo, disse que os clientes que compraram moedas criptográficas com cartões de crédito alimentaram um aumento de 1 ponto percentual nos volumes de transações no exterior no quarto trimestre.

Naquela época, o Bitcoin estava encenando um grande aumento em seu valor, atingindo um pico de US$ 19.187 em 16 de dezembro. No entanto, o valor da maior e mais conhecida moeda criptográfica caiu drasticamente e, só na segunda-feira, baixou 6%, para US$ 7.700, acumulando perdas em meio a preocupações com uma repressão regulamentar global.

A Lloyds não disse como planeja impor a proibição, embora o jornal "Telegraph" tenha informado, no domingo, que os clientes de cartão de crédito seriam impedidos de comprar a Bitcoin online através de uma "lista negra", que irá marcar os vendedores.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse que a Grã-Bretanha deveria ter uma visão séria das moedas digitais, como a Bitcoin, por causa da maneira como elas podem ser usadas por criminosos.