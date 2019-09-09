Mundo conectado

Bancos digitais revolucionam taxas e atraem novos clientes

Startups financeiras, as fintechs, e bancos digitais vêm mudando o jeito de oferecer crédito

Publicado em 17 de agosto de 2019 às 17:47 - Atualizado há 6 anos

Luisa Barbosa Soares trocou uma instituição tradicional por um banco digital Crédito: Carlos Alberto Silva

Enfrentar longas filas e pagar taxas para ter serviços bancários são coisas do passado para muita gente. Startups financeiras, as fintechs, e bancos digitais vêm mudando o jeito de oferecer crédito e, agora, também, de fazer o dinheiro render diariamente.

Para conquistar novos clientes, algumas startups oferecem rentabilidade de 100% do valor do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), que está em 5,9% ao ano, sem cobrança de imposto e de taxas administrativas.

O ganho acaba sendo maior que o da poupança que está rendendo aproximadamente 4,2% ao ano. Além de ser uma forma de investimento de baixo risco, é possível sacar o dinheiro a qualquer momento.

Outras empresas oferecem o chamado cashback. Ao pagar uma conta ou comprar algo, parte do valor volta à conta para ser utilizado novamente pela pessoa.

A estudante de medicina Luisa Barbosa Soares, 23 anos, tinha conta em um banco tradicional, mas a desativou depois de abrir uma digital. “Utilizo dois aplicativos há cerca de um ano e meio, um de um banco digital e outro de uma carteira digital. Senti muita praticidade quando comecei a usar e isso me fez continuar como cliente”, conta.

Já a designer Nina Cristina Wyatt, de 29 anos, lembra que abriu uma conta digital em 2017. “Eu precisava ter um cartão de crédito. Com o digital que escolhi, posso controlar e limitar gastos pelo meu celular”, observa.

A consultora de mercado Márcia Valéria Gonçalves explica que essas empresas digitais são uma tendência no Brasil e no mundo e diz que, assim como a Luisa e a Nina, milhares de pessoas já têm contas com elas. “Elas entraram no mercado para competir com os bancos tradicionais e eles estão tendo que se adequar a este novo modelo imposto pelas fintechs e bancos digitais, sem cobrança de taxas.”

O economista e coordenador-geral da faculdade Pio XII, Marcelo Loyola Fraga, explica que existem duas informações que precisam ser checadas antes da abertura de qualquer conta: o registro no Banco Central e se a instituição financeira tem Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

“O FGC, como o nome já diz, garante que caso o banco venha à falência, quem tiver até R$ 250 mil depositado terá seu dinheiro devolvido.”

Os especialistas ainda lembram que os cartões digitais precisam ser usados com moderação, assim como os fornecidos por instituições tradicionais.

VEJA ALGUMAS CONTAS DIGITAIS E SEUS BENEFÍCIOS

Bancos Digitais

Nubank

Taxa de manutenção: não cobra

Anuidade do cartão: não cobra

TED e DOC para outros bancos: não cobra

Cartão físico: sim

Tarifa para saques: R$ 6,50 por saque em terminais da rede 24 Horas

Pagamentos: boletos em geral

Depósito: pode ser feito por DOC ou TED de outros bancos e também por boleto emitido por outro banco.

Rendimento: o valor depositado na conta automaticamente é aplicado em um título do Tesouro Direto que rende 100% do CDI

Crédito e débito: Sim, mas precisa ser ativado pelo usuário

Inter

Taxa de manutenção: não cobra

Anuidade do cartão: não cobra

TED e DOC para outros bancos: não cobra

Tarifa para saques: não tem nos terminais da rede Banco 24 Horas

Cartão físico: sim

Pagamentos: contas em geral e recarga de celular

Depósito: pode ser feito por dinheiro ou boleto

Função crédito e débito: sim

Rendimento: oferece alguns investimentos, como CDB, LCI DI, LCA, Tesouro Direto, poupança, fundos, ações e previdência.

Crédito e débito: sim

Neon

Taxa de manutenção: não cobra

Anuidade do cartão: não cobra

TED e DOC para outros bancos: não é cobrado no primeiro do mês, os demais custam R$ 3,50 cada

Tarifa para saques: não é cobrado no primeiro do mês. Já nos demais é preciso pagar R$ 6,90 a cada saque

Cartão físico: sim

Depósito: por boleto e transferência bancária

Rendimento: tem um programa em que arredonda o valor da compra para um número inteiro e, ao completar

R$ 10, esses centavos são investidos. Oferece investimentos em CDB rendendo 95% do CDI

Crédito e débito: sim

Agibank

Taxa de manutenção: não cobra

Anuidade do cartão: isenta no primeiro ano. Depois é mantida se o cliente fizer portabilidade do salário ou usar 50% do limite do crédito

Cartão físico: sim

TED ou DOC para outros bancos: quatro TEDs gratuitos por mês, depois R$ 1,90 por TED

Tarifa para saques: dois saques gratuitos por mês, depois R$ 6,49 por saque em caixas eletrônicos

Cartão físico: sim

Rendimento: ainda não há rendimento direto em conta-corrente. Porém, há opções de investimentos em que os rendimentos variam de 99% a 113% do CDI

Crédito e débito: sim

Original

Taxa de manutenção: R$ 12,90 por mês

Anuidade do Cartão: não cobra

Cartão físico: sim

TED e DOC para outros bancos: não tem via TED

Tarifa para saques: sem cobrança em caixa automático do Banco Original e em Bancos 24h

Rendimento: não há rendimento direto em conta-corrente. Mas os clientes podem investir diretamente pelo mobile banking. Há aplicações em fundos a partir de R$ 100 e aplicações em renda fixa a partir de R$ 1 mil

Crédito e débito: sim

Digio

Taxa de manutenção:não cobra

Anuidade do Cartão:não cobra

Cartão físico: sim

TED e DOC para outros bancos: não cobra

Tarifa para saques: não cobra

Pag!

Taxa de manutenção:não cobra

Anuidade do cartão: não cobra

Cartão físico: sim

TED e DOC para outros bancos: não cobra

Tarifa para saques: sem cobrança em Bancos 24 Horas

Juros por atraso no cartão de crédito: 5,7% a 15,9% ao mês

Crédito e débito: sim

PRESENÇA DIGITAL

Abre Contas (Banestes)

O que é? Um aplicativo que abre contas on-line em dez minutos

Isenções: em algumas modalidades de pacote de serviços Cesta MultiVantagens praticadas pelo Banestes, isenção da primeira anuidade do cartão de crédito e até dez dias sem juros no cheque especial

Cartão físico: sim

Next (Bradesco)

O que é? É o banco digital do Bradesco.

Tipo: plano Na Faixa

Taxa de manutenção: não cobra

Anuidade do cartão: não cobra

Cartão físico: sim

TED e DOC para outros bancos: sem cobrança entre contas Next e Bradesco. Para as demais, um DOC ou TED por mês é gratuito

Tarifa para saques: gratuito no atendimento Bradesco e Banco 24 Horas

Depósito: por TED ou DOC bancário

Rendimento: é possível investir a partir de R$ 50 em CDI com rentabilidade média de 80% do CDI ao mês

Crédito e débito: sim

It (Itaú)

O que é? É uma plataforma de serviços financeiros do Itaú

Pagamentos: o usuário pode pagar contas usando QR Code. É possível adicionar dinheiro na conta, cadastrar cartões de qualquer instituição para transferir e pagar

Pi (Santander)

O que é? É uma plataforma de investimentos

Investimentos: oferece um fundo que investe em títulos do Tesouro Selic e não cobra nenhuma taxa. A pessoa só paga pela taxa de custódia de 0,25% que a B3 cobra de quem investe direto no Tesouro

CARTEIRA DIGITAL

PicPay

Taxa de manutenção: não cobra

Anuidade do cartão: não cobra

TED e DOC para outros bancos: não tem entre contas PicPay

Cartão físico: não tem

Depósito: por meio de boleto ou transferência bancária

Rendimento: o saldo deixado em carteira, a partir de R$ 0,01, rende diária e automaticamente 100% CDI e não cobra IR.

Crédito e débito: Sim. Tem Cashback. No caso do débito, o PicPay devolve 3% dos pagamentos, de produtos ou serviços feitos com o saldo da carteira.

CORRETORAS

Modalmais

Tipo: investimentos no plano grátis

Taxa de custódia e manutenção: não cobra

TED e DOC para outros bancos: não é cobrado

Corretagem na Bovespa: R$ 2,49

Depósito: por TED ou DOC bancário

Rendimento: trabalha com CDB, LCI, LCA e LC. com taxa de corretagem de R$ 0,99 por ações. Taxa zero para custódia do Tesouro Direto.

Fontes: Empresas citadas

