Bancos digitais revolucionam taxas e atraem novos clientes

Publicado em 17 de agosto de 2019 às 17:47
- Atualizado há 6 anos
Enfrentar longas filas e pagar taxas para ter serviços bancários são coisas do passado para muita gente. Startups financeiras, as fintechs, e bancos digitais vêm mudando o jeito de oferecer crédito e, agora, também, de fazer o dinheiro render diariamente.
Para conquistar novos clientes, algumas startups oferecem rentabilidade de 100% do valor do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), que está em 5,9% ao ano, sem cobrança de imposto e de taxas administrativas.
O ganho acaba sendo maior que o da poupança que está rendendo aproximadamente 4,2% ao ano. Além de ser uma forma de investimento de baixo risco, é possível sacar o dinheiro a qualquer momento.
Outras empresas oferecem o chamado cashback. Ao pagar uma conta ou comprar algo, parte do valor volta à conta para ser utilizado novamente pela pessoa.
A estudante de medicina Luisa Barbosa Soares, 23 anos, tinha conta em um banco tradicional, mas a desativou depois de abrir uma digital. “Utilizo dois aplicativos há cerca de um ano e meio, um de um banco digital e outro de uma carteira digital. Senti muita praticidade quando comecei a usar e isso me fez continuar como cliente”, conta.
Já a designer Nina Cristina Wyatt, de 29 anos, lembra que abriu uma conta digital em 2017. “Eu precisava ter um cartão de crédito. Com o digital que escolhi, posso controlar e limitar gastos pelo meu celular”, observa.
A consultora de mercado Márcia Valéria Gonçalves explica que essas empresas digitais são uma tendência no Brasil e no mundo e diz que, assim como a Luisa e a Nina, milhares de pessoas já têm contas com elas. “Elas entraram no mercado para competir com os bancos tradicionais e eles estão tendo que se adequar a este novo modelo imposto pelas fintechs e bancos digitais, sem cobrança de taxas.”
O economista e coordenador-geral da faculdade Pio XII, Marcelo Loyola Fraga, explica que existem duas informações que precisam ser checadas antes da abertura de qualquer conta: o registro no Banco Central e se a instituição financeira tem Fundo Garantidor de Crédito (FGC).
“O FGC, como o nome já diz, garante que caso o banco venha à falência, quem tiver até R$ 250 mil depositado terá seu dinheiro devolvido.”
Os especialistas ainda lembram que os cartões digitais precisam ser usados com moderação, assim como os fornecidos por instituições tradicionais.
VEJA ALGUMAS CONTAS DIGITAIS E SEUS BENEFÍCIOS
Bancos Digitais
Nubank
Taxa de manutenção: não cobra
Anuidade do cartão: não cobra
TED e DOC para outros bancos: não cobra
Cartão físico: sim
Tarifa para saques: R$ 6,50 por saque em terminais da rede 24 Horas
Pagamentos: boletos em geral
Depósito: pode ser feito por DOC ou TED de outros bancos e também por boleto emitido por outro banco.
Rendimento: o valor depositado na conta automaticamente é aplicado em um título do Tesouro Direto que rende 100% do CDI
Crédito e débito: Sim, mas precisa ser ativado pelo usuário
Inter
Taxa de manutenção: não cobra
Anuidade do cartão: não cobra
TED e DOC para outros bancos: não cobra
Tarifa para saques: não tem nos terminais da rede Banco 24 Horas
Cartão físico: sim
Pagamentos: contas em geral e recarga de celular
Depósito: pode ser feito por dinheiro ou boleto
Função crédito e débito: sim
Rendimento: oferece alguns investimentos, como CDB, LCI DI, LCA, Tesouro Direto, poupança, fundos, ações e previdência.
Crédito e débito: sim
Neon
Taxa de manutenção: não cobra
Anuidade do cartão: não cobra
TED e DOC para outros bancos: não é cobrado no primeiro do mês, os demais custam R$ 3,50 cada
Tarifa para saques: não é cobrado no primeiro do mês. Já nos demais é preciso pagar R$ 6,90 a cada saque
Cartão físico: sim
Depósito: por boleto e transferência bancária
Rendimento: tem um programa em que arredonda o valor da compra para um número inteiro e, ao completar
R$ 10, esses centavos são investidos. Oferece investimentos em CDB rendendo 95% do CDI
Crédito e débito: sim
Agibank
Taxa de manutenção: não cobra
Anuidade do cartão: isenta no primeiro ano. Depois é mantida se o cliente fizer portabilidade do salário ou usar 50% do limite do crédito
Cartão físico: sim
TED ou DOC para outros bancos: quatro TEDs gratuitos por mês, depois R$ 1,90 por TED
Tarifa para saques: dois saques gratuitos por mês, depois R$ 6,49 por saque em caixas eletrônicos
Cartão físico: sim
Rendimento: ainda não há rendimento direto em conta-corrente. Porém, há opções de investimentos em que os rendimentos variam de 99% a 113% do CDI
Crédito e débito: sim
Original
Taxa de manutenção: R$ 12,90 por mês
Anuidade do Cartão: não cobra
Cartão físico: sim
TED e DOC para outros bancos: não tem via TED
Tarifa para saques: sem cobrança em caixa automático do Banco Original e em Bancos 24h
Rendimento: não há rendimento direto em conta-corrente. Mas os clientes podem investir diretamente pelo mobile banking. Há aplicações em fundos a partir de R$ 100 e aplicações em renda fixa a partir de R$ 1 mil
Crédito e débito: sim
Digio
Taxa de manutenção:não cobra
Anuidade do Cartão:não cobra
Cartão físico: sim
TED e DOC para outros bancos: não cobra
Tarifa para saques: não cobra
Pag!
Taxa de manutenção:não cobra
Anuidade do cartão: não cobra
Cartão físico: sim
TED e DOC para outros bancos: não cobra
Tarifa para saques: sem cobrança em Bancos 24 Horas
Juros por atraso no cartão de crédito: 5,7% a 15,9% ao mês
Crédito e débito: sim
PRESENÇA DIGITAL
Abre Contas (Banestes)
O que é? Um aplicativo que abre contas on-line em dez minutos
Isenções: em algumas modalidades de pacote de serviços Cesta MultiVantagens praticadas pelo Banestes, isenção da primeira anuidade do cartão de crédito e até dez dias sem juros no cheque especial
Cartão físico: sim
Next (Bradesco)
O que é? É o banco digital do Bradesco.
Tipo: plano Na Faixa
Taxa de manutenção: não cobra
Anuidade do cartão: não cobra
Cartão físico: sim
TED e DOC para outros bancos: sem cobrança entre contas Next e Bradesco. Para as demais, um DOC ou TED por mês é gratuito
Tarifa para saques: gratuito no atendimento Bradesco e Banco 24 Horas
Depósito: por TED ou DOC bancário
Rendimento: é possível investir a partir de R$ 50 em CDI com rentabilidade média de 80% do CDI ao mês
Crédito e débito: sim
It (Itaú)
O que é? É uma plataforma de serviços financeiros do Itaú
Pagamentos: o usuário pode pagar contas usando QR Code. É possível adicionar dinheiro na conta, cadastrar cartões de qualquer instituição para transferir e pagar
Pi (Santander)
O que é? É uma plataforma de investimentos
Investimentos: oferece um fundo que investe em títulos do Tesouro Selic e não cobra nenhuma taxa. A pessoa só paga pela taxa de custódia de 0,25% que a B3 cobra de quem investe direto no Tesouro
CARTEIRA DIGITAL
PicPay
Taxa de manutenção: não cobra
Anuidade do cartão: não cobra
TED e DOC para outros bancos: não tem entre contas PicPay
Cartão físico: não tem
Depósito: por meio de boleto ou transferência bancária
Rendimento: o saldo deixado em carteira, a partir de R$ 0,01, rende diária e automaticamente 100% CDI e não cobra IR.
Crédito e débito: Sim. Tem Cashback. No caso do débito, o PicPay devolve 3% dos pagamentos, de produtos ou serviços feitos com o saldo da carteira.
CORRETORAS
Modalmais
Tipo: investimentos no plano grátis
Taxa de custódia e manutenção: não cobra
TED e DOC para outros bancos: não é cobrado
Corretagem na Bovespa: R$ 2,49
Depósito: por TED ou DOC bancário
Rendimento: trabalha com CDB, LCI, LCA e LC. com taxa de corretagem de R$ 0,99 por ações. Taxa zero para custódia do Tesouro Direto.
Fontes: Empresas citadas
