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Banco poderá publicar balanço só na internet

Segundo o BC, a medida alinhará as instituições financeiras à norma vigente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2019 às 05:49

Publicado em 30 de Agosto de 2019 às 05:49

Banco poderá publicar balanço só na internet Crédito: Divulgação
O Conselho Monetário Nacional (CMN) alterou nesta quinta-feira (29), as regras para divulgação de demonstrações financeiras por bancos. Segundo o BC, a medida alinhará as instituições financeiras à norma vigente, que permite que empresas divulguem seus balanços somente na internet.
No início do mês, o presidente
Jair Bolsonaro
editou medida provisória antecipando o fim da obrigatoriedade das companhias de capital aberto previstas na Lei das S.As em publicar demonstrações contábeis em jornais de grande circulação.

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