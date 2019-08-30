Banco poderá publicar balanço só na internet

O Conselho Monetário Nacional (CMN) alterou nesta quinta-feira (29), as regras para divulgação de demonstrações financeiras por bancos. Segundo o BC, a medida alinhará as instituições financeiras à norma vigente, que permite que empresas divulguem seus balanços somente na internet.
No início do mês, o presidente
editou medida provisória antecipando o fim da obrigatoriedade das companhias de capital aberto previstas na Lei das S.As em publicar demonstrações contábeis em jornais de grande circulação.