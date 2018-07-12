Banco oferece crédito de até R$ 300 mil para investir no próprio negócio

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Quem pensa em abrir o próprio negócio terá mais duas linhas de crédito, uma para capital de giro e outra de investimentos, e com juros reduzidos. Com as novas opções de financiamento, será possível pegar empréstimo de até R$ 300 mil e ter até cinco anos para pagar o saldo.

As novas modalidades são para incentivar a qualificação antes de o empreendedor montar o projeto para obter o financiamento. Portanto, será preciso que o interessado em adquirir o recurso financeiro se aperfeiçoe antes de conseguir a liberação do valor pretendido.

Essas linhas de crédito estão sendo oferecidas pelo Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes). Mas, para ter acesso a elas, é preciso passar pela qualificação no Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Alguns cursos são gratuitos e outros pagos.

Segundo o Banestes, se comparada às linhas de crédito que estavam disponíveis, o valor máximo atual liberado para empréstimo equivalente ao triplo do anterior, além disso, a taxa juros caiu de 1,91% ao mês para a partir de 1,02% ao mês.

"Para você ter empreendimentos é importante ofertar crédito, o que é um risco para o banco. Porém, quando o empreendedor está qualificado e tem um bom plano de negócios, enxergamos nele uma oportunidade de investir com menor risco, o que possibilita diminuir a taxa de juros e aumentar o limite de crédito liberado para ele", explica o presidente do Banestes, Michel Sarkis.

Já de acordo com o superintendente do Sebrae, José Eugênio Vieira, a iniciativa mostra que planejar o negócio também traz muitos benefícios. "É preciso calcular os resultados que o empreendimento terá, quanto vai gastar com aluguel e se com o produto que vai vender e o público ao qual ele se destina vai tornar o negócio rentável. Esses são alguns dos fatores que norteiam a sobrevivência no negócio", comenta.

LINHAS DE CRÉDITO

As duas novas linhas de crédito do Banestes são o Cred Giro e o Cred Investe, cada uma para atender uma necessidade em especial do micro e pequeno empreendedor.

O Cred Giro é uma linha para quem quer capital de giro. Nessa modalidade, o empreendedor pode conseguir empréstimo de até R$ 150 mil a uma taxa de juros pré-fixada a partir de 1,2% ao mês. Além disso, o empréstimo pode ser pago em até 36 meses, com carência de seis meses. Mas, para solicitar esse financiamento, é preciso apresentar os certificados de participação da oficina de Acesso ao Crédito, do Curso de Gestão Financeira e do Relatório de Consultoria ou o Plano de Negócios, elaborados pelo Sebrae Estadual. as palestras e oficinas são gratuitas.

Já para ter acesso ao Cred Invest, - que tem crédito de até R$ 300 mil, taxa de juros pré-fixada a partir de 1,02% ano mês e até 60 meses para pagar com até 12 e de carências - é preciso apresentar o plano de negócios elaborado por parceiros do Sebrae e validado pelo Banestes.