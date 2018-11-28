Banco Central voltará a leiloar dólares das reservas nesta quarta

Banco Central Crédito: Reprodução/Web

Pelo segundo dia seguido, o Banco Central (BC) voltará a leiloar dólares das reservas internacionais para segurar a cotação da moeda norte-americana. Em comunicado divulgado no fim da tarde, a autoridade monetária informou que venderá US$ 1 bilhão das reservas com compromisso de recompra, quando o dinheiro volta para o caixa do banco depois de alguns meses.

Os leilões de linha ocorrerão na quarta-feira (28) em duas etapas, das 12h15 às 12h20 e das 12h35 às 12h40. O volume será menor que o ofertado nesta terça (27). Hoje, o BC leiloou US$ 2 bilhões das reservas internacionais, também com compromisso de recompra.