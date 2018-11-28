Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Banco Central voltará a leiloar dólares das reservas nesta quarta
Cotação

Banco Central voltará a leiloar dólares das reservas nesta quarta

Autoridade monetária reduzirá oferta pela metade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2018 às 22:54

Publicado em 27 de Novembro de 2018 às 22:54

Banco Central Crédito: Reprodução/Web
Pelo segundo dia seguido, o Banco Central (BC) voltará a leiloar dólares das reservas internacionais para segurar a cotação da moeda norte-americana. Em comunicado divulgado no fim da tarde, a autoridade monetária informou que venderá US$ 1 bilhão das reservas com compromisso de recompra, quando o dinheiro volta para o caixa do banco depois de alguns meses.
Os leilões de linha ocorrerão na quarta-feira (28) em duas etapas, das 12h15 às 12h20 e das 12h35 às 12h40. O volume será menor que o ofertado nesta terça (27). Hoje, o BC leiloou US$ 2 bilhões das reservas internacionais, também com compromisso de recompra.
> Após atuação do Banco Central, dólar cai para R$ 3,87
A atuação do Banco Central conseguiu conter o dólar nesta terça-feira. O dólar comercial interrompeu uma sequência de cinco sessões de alta e fechou o dia vendido a R$ 3,877, com queda de 1,04%. Ontem, a divisa tinha subido 2,49%, a maior alta percentual diária desde o fim de junho, e encerrado a sessão vendido a R$ 3,918, no maior nível desde o início de outubro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Quem é Satoshi Nakamoto? Investigação reacende debate sobre identidade de criador do bitcoin
Imagem de destaque
Ataques no Líbano deixam mais de 300 mortes; Israel anuncia negociações com Beirute
Imagem de destaque
Homem é preso por pendurar cachorro de cabeça para baixo no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados