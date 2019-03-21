Banco Central mantém taxa básica de juros em 6,5%

O Banco Central decidiu manter a Selic (os juros básicos da economia) em 6,50% ao ano nesta quarta-feira (20). Foi a oitava reunião consecutiva do Comitê de Política Monetária (Copom) em que a taxa seguiu no atual patamar. Esse foi o primeiro encontro do colegiado sob o comando do economista Roberto Campos Neto.
A decisão já era largamente esperada pelos economistas do mercado financeiro e foi tomada de maneira unânime pela equipe econômica.
De acordo com o comunicado divulgado pelo Banco Central, a taxa foi mantida tendo em vista os indicadores recentes da atividade econômica brasileira, que apontam um ritmo aquém do esperado. A recuperação econômica gradual também foi levada em consideração.