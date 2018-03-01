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Happy Hour

Azul inclui cerveja gratuita no cardápio de voos em dez cidades

Companhia aérea oferecia 'Happy Hour' apenas no verão e tornou ação definitiva

Publicado em 01 de Março de 2018 às 12:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 12:01
Avião da Azul Crédito: Divulgação/Azul
A companhia aérea Azul decidiu incluir em seu cardápio de bordo, de forma definitiva, o Happy Hour gratuito. Os passageiros da empresa poderão degustar cerveja nos voos do ano inteiro, aproveitar snacks à vontade e assistir TV por assinatura Sky ao vivo.
A decisão parte do sucesso da edição do Happy Hour Azul neste verão de 2018. Até então, a ação era voltada apenas para a estação mais quente do ano.
Segundo a companhia, a cerveja Skol será servida de quarta-feira e sexta-feira, em embalagens de 269 mil. A ação só vale para o horário de Happy Hour, entre 17h e 21h, e em voos com mais de uma hora de duração.
O serviço ocorrerá nas aeronaves Embraer 190 e 195 e Airbus A320, nos voos entre dez cidades atendidas pela Azul  entre elas, São Paulo (Aeroportos de Congonhas, Guarulhos e Viracopos), Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro (Aeroporto Santos Dumont), Salvador e Vitória.
"Queremos oferecer um serviço de alto nível para nossos clientes, fazendo com que a experiência de voar Azul seja única. Tivemos um enorme sucesso neste verão, ao oferecermos um Happy Hour completo a bordo, e decidimos adotar essa prática em nosso serviço regular", destacou Claudia Fernandes, diretora de Marketing e Comunicação da aérea, para quem a inovação deve acrescentar conforto e descontração às viagens.
Fora a cerveja, a empresa incluirá batata chips, amendoim japonês e integral e queijo neste cardápio de bordo.

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