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Negócios

Azul desiste de oferta pela Avianca e acusa rivais de protecionismo

No mês passado, a empresa assinou um acordo não vinculante de US$105 milhões para compra de ativos da Avianca Brasil

Publicado em 18 de Abril de 2019 às 18:52

Publicado em 

18 abr 2019 às 18:52
Avianca entra com Recuperação Judicial Crédito: Reprodução/TV Globo
O presidente-executivo da companhia aérea Azul, John Rodgerson, anunciou nesta quinta-feira (18), a desistência da oferta pela compra de parte das operações da Avianca e acusou as rivais Gol e Latam de agirem para evitar a concorrência da ponte aérea São Paulo-Rio de Janeiro, a mais cobiçada do País.
“Nossa oferta não existe mais”, disse Rodgerson a jornalistas no Palácio dos Bandeirantes, logo após o anúncio da operação de novas rotas nas cidades paulistas de Araraquara e de Guarujá.
No mês passado, a Azul assinou um acordo não vinculante de US$ 105 milhões para compra de ativos da Avianca Brasil, incluindo slots em aeroportos e contratos de leasing de aviões da rival.
> Avianca vai devolver mais oito aeronaves a partir de segunda-feira
“É uma pena o que os nossos concorrentes estão fazendo, tentando evitar a concorrência na ponte aérea partindo de Congonhas, porque quem vai sair perdendo é o consumidor”, disse Rodgerson. A Gol e a Latam Airlines Brasil, afiliada da Latam Airlines, disseram no começo do mês que fariam ofertas de pelo menos 70 milhões de dólares por alguns ativos da Avianca Brasil, quarta maior companhia aérea do país e que pediu recuperação judicial em dezembro

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