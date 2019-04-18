Azul desiste de oferta pela Avianca e acusa rivais de protecionismo

Avianca entra com Recuperação Judicial Crédito: Reprodução/TV Globo

O presidente-executivo da companhia aérea Azul, John Rodgerson, anunciou nesta quinta-feira (18), a desistência da oferta pela compra de parte das operações da Avianca e acusou as rivais Gol e Latam de agirem para evitar a concorrência da ponte aérea São Paulo-Rio de Janeiro, a mais cobiçada do País.

“Nossa oferta não existe mais”, disse Rodgerson a jornalistas no Palácio dos Bandeirantes, logo após o anúncio da operação de novas rotas nas cidades paulistas de Araraquara e de Guarujá.

No mês passado, a Azul assinou um acordo não vinculante de US$ 105 milhões para compra de ativos da Avianca Brasil, incluindo slots em aeroportos e contratos de leasing de aviões da rival.