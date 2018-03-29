Avião de Temer não pousa na pista nova do aeroporto

Apesar de vir para a inauguração do novo aeroporto, o avião de Temer pousou na pista velha Crédito: Internauta/Gazeta Oline

Com mais de 30 minutos de atraso, o avião presidencial de Michel Temer aterrissou no aeroporto de Vitória, na pista velha, contrariando a expectativa inicial de pouso na pista nova. No palco, junto com ministros e políticos do Estado, o presidente ouviu a execução do Hino Nacional. Ao lado dele está o vice governador, César Colnago, representando o governador Paulo Hartung, que não compareceu ao evento

A nova pista do aeroporto foi utilizada apenas na despedida do presidente, por onde ele decolou na viagem de volta para Brasília. Veja o momento da decolagem no vídeo abaixo.



O prefeito de Vitória, Luciano Rezende, foi o primeiro a discursar e ressaltou o trabalho executado pelos profissionais que trabalharam na obra, arrancando aplausos do público. O deputado Lelo Coimbra e a senadora Rose de Freitas falaram na sequência, destacando a importância da obra para o Espírito Santo. Veja na galeria as imagens da solenidade de inauguração.

Após a apresentação, de cerca de 15 minutos, do grupo dança alemã Bergfreunde, de Domingos Martins, na Região Serrana do Estado, foi a vez do senador Ricardo Ferraço discursar.

O ministro dos transportes, Maurício Quintella, durante sua fala, anunciou a sua saída da pasta.

Enquanto as autoridades discursam no segundo andar, um protesto contra o governo Temer acontece no saguão do primeiro piso e do lado de fora do terminal.

Henrique Meirelles, que neste semana também renunciou ao ministério da Fazenda para disputar às eleições de 2018, disse que a estrutura do novo terminal vai reduzir ruídos nas áreas vizinhas e possibilitar novos investimentos e empregos.

O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que o novo aeroporto representa um recomeço para o Espírito Santo. Na avaliação dele, a ampliação da capacidade do terminal, que agora poderá receber o triplo de passageiros, vai contribuir para o crescimento do Estado.

AUTOESTIMA

Representando o governador, Paulo Hartung, que não compareceu ao evento, César Colnago destacou que o novo terminal eleva a autoestima dos capixabas e coloca o Espírito Santo no mapa nacional. Ele agradeceu a presença dos familiares do político capixaba e ex-ministro do governo de Juscelino Kubitschek, Eurico de Aguiar Salles, que deu nome ao aeroporto.

MAIS OBRAS

O vice governador aproveitou a ocasião para cobrar novos investimentos do governo federal no Espírito Santo. Ele pediu agilidade às obras de duplicação da BR 262, a concretização do Contorno do Mestre Álvaro e a ligação do modal ferroviário no Estado, pleitos que, segundo Temer, serão atendidos.

MICHEL TEMER

O presidente abriu seu discurso fazendo essas promessas e emendou destacando a importância do novo aeroporto. "O Espírito Santo nos iluminou a todos para que nós inaugurassemos essa obra no Espírito Santo", disse.

Temer ainda destacou os feitos econômicos do seu mandato. "Quando assumi o governo, a Bolsa estava no patamar de 42 mil ponto e hoje está no pico de 85 mil, fruto da confiança que o governo traz".