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Na fronteira com o Brasil

Avião da Latam tem danos após enfrentar tempestade de granizo durante voo

A aeronave teve que realizar um pouso de emergência após um dos motores e a fuselagem enfrentarem avarias, que incluíram rachaduras no para-brisa

Publicado em 27 de Outubro de 2022 às 20:12

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 out 2022 às 20:12
O avião da Latam teve um dos motores, parte da fuselagem, o nariz e o para-brisa avariados por tempestade de granizo
O avião da Latam teve um dos motores, parte da fuselagem, o nariz e o para-brisa avariados por tempestade de granizo Crédito: Reprodução/redes sociais
Um avião da Latam Airlines, com 48 passageiros a bordo, sofreu graves danos nesta quarta-feira (26) após enfrentar uma tempestade de granizo na região da fronteira do Paraguai com o Brasil. A aeronave teve que realizar um pouso de emergência após um dos motores e a fuselagem enfrentarem avarias, que incluíram rachaduras no para-brisa.
O momento em que os passageiros enfrentam a turbulência causada pela tempestade foi registrado em vídeo e postado nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver a aeronave balançando bastante e ouvir os gritos dos passageiros.
A Latam Airlines Paraguai informou que o voo LA1325, que operava a rota Santiago (Chile) até Assunção (Paraguai), nesta quarta, precisou alternar pouso para o aeroporto de Foz do Iguaçu (Brasil) às 18h43 (hora local) devido às más condições meteorológicas em Assunção.
"Com a melhora das condições em Assunção, a aeronave retomou a sua rota para a capital paraguaia, mas enfrentou condições climáticas severas durante o voo, o que exigiu um pouso de emergência em Assunção às 23h09 (hora local)", diz a empresa, em nota.

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Marcial Guillermo Gómez, um dos passageiros que estava dentro do avião, conversou com o jornal paraguaio ABC Color e disse que embarcou por volta das 15h desta quarta-feira.
Ele culpou o comandante da tripulação por ignorar a previsão do tempo antes de decolar de Foz de Iguaçu. No entanto, destacou o bom comportamento e tratamento dos comissários de bordo.
"Quando saímos de Santiago já sabíamos que chegaríamos com uma tempestade. Ainda assim, o comandante disse que teríamos tempo calmo. No caminho para Assunção, a situação era louca. Tentamos desembarcar em Assunção, coisa que aquele maluco [o comandante] nunca deveria ter tentado", disse.
O passageiro disse que conversou com o comandante, cujo nome não foi divulgado, e avisou que a caminho de Assunção o voo enfrentaria uma tempestade. "Ele disse que queria um voo tranquilo e ironicamente disse 'você acha que eu quero morrer?'", disse.
As condições climáticas causaram danos na fuselagem da aeronave e impactaram as operações. Segundo os passageiros, o avião teve um dos motores, pontos da fuselagem, o nariz e o para-brisa avariados durante a tempestade.
Para a Latam, que não quis comentar quais foram os danos reais à aeronave, qualquer evento relacionado à segurança de voo é considerado grave.
"Não houve feridos entre os passageiros e a tripulação, que foram imediatamente atendidos pelas equipes de solo quando chegaram ao Paraguai", declarou, em nota. "Seguindo os regulamentos aeronáuticos, a LATAM Airlines Paraguai está colaborando com a investigação das autoridades competentes sobre o incidente".
A (Dinac) Direção Nacional de Aeronáutica Civil do Paraguai abriu processo para investigar o incidente, considerando que a instabilidade climática em território paraguaio era conhecida.
"Será solicitado um relatório das gravações internas. O que temos é informação com nossas equipes. A Latam também será solicitada a fornecer informações", disse o diretor do órgão, Douglas Cubilla, ao jornal local. "Vamos verificar se houve violação de regulamentos de voos internacionais".

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