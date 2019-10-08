Negócios

Avião da Latam com pintura Star Wars chega ao Brasil

Pintada em branco e preto, a aeronave foi batizada de "Stormtrooper Plane", em referência ao exército de clones com armadura branca e preta que serve ao temido Império da franquia cinematográfica

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 16:53 - Atualizado há 6 anos

Avião é decorado com o tema do filme "Star Wars" Crédito: Divulgação | Latam

Quem estava no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, nesta terça-feira (08), flagrou um Boeing 777 da Latam com pintura bem diferente da usual branca, azul índigo e coral -ou branca, azul e vermelha considerando as cores da antiga TAM. É que chegou ao Brasil o avião com pintura especial da saga Star Wars, que celebra o parque temático Star Wars: Galaxy's Edge, no Disney's Hollywood Studios, em Orlando, nos Estados Unidos. O espaço foi aberto ao público no último dia 29 de agosto.

Pintada em branco e preto, a aeronave foi batizada de "Stormtrooper Plane", em referência ao exército de clones com armadura branca e preta que serve ao temido Império da franquia cinematográfica.

A pintura foi projetada pela equipe criativa da Disney em conjunto com a Lucasfilm. Foram usados 2.500 litros de tinta em 21 dias de trabalho, que ocorreu em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Leia mais Vídeo mostra avião autônomo feito em parceria entre Ufes e Embraer

Este é o terceiro 777 da Latam com as novas cabines da classe executiva, no esquema 1-2-1 que dá acesso direto ao corredor em todos os assentos, e poltronas renovadas na econômica.

O avião tem capacidade para 410 passageiros e será usado na rota Guarulhos-Orlando, mas também em voos para Miami, Madri, Frankfurt, Paris e Londres.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta