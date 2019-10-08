Avião da Latam com pintura Star Wars chega ao Brasil

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 16:53
- Atualizado há 6 anos
Quem estava no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, nesta terça-feira (08), flagrou um Boeing 777 da Latam com pintura bem diferente da usual branca, azul índigo e coral -ou branca, azul e vermelha considerando as cores da antiga TAM. É que chegou ao Brasil o avião com pintura especial da saga Star Wars, que celebra o parque temático Star Wars: Galaxy's Edge, no Disney's Hollywood Studios, em Orlando, nos Estados Unidos. O espaço foi aberto ao público no último dia 29 de agosto.
Pintada em branco e preto, a aeronave foi batizada de "Stormtrooper Plane", em referência ao exército de clones com armadura branca e preta que serve ao temido Império da franquia cinematográfica.
A pintura foi projetada pela equipe criativa da Disney em conjunto com a Lucasfilm. Foram usados 2.500 litros de tinta em 21 dias de trabalho, que ocorreu em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.
Este é o terceiro 777 da Latam com as novas cabines da classe executiva, no esquema 1-2-1 que dá acesso direto ao corredor em todos os assentos, e poltronas renovadas na econômica.
O avião tem capacidade para 410 passageiros e será usado na rota Guarulhos-Orlando, mas também em voos para Miami, Madri, Frankfurt, Paris e Londres.
