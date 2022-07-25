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Avião 'baleia' Beluga da Airbus pousa pela primeira vez no Brasil

Aeronave ganhou o apelido por conta de seu formato exótico, semelhante à baleia de mesmo nome (também chamada de baleia-branca)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 jul 2022 às 15:43

Publicado em 25 de Julho de 2022 às 15:43

O avião cargueiro Airbus Beluga ST aterrissa no Aeroporto de Viracopos, em Campinas
O avião cargueiro Airbus BelugaST aterrissa no Aeroporto de Viracopos, em Campinas Crédito: Matheus Sciamana/Photo Press/Folhapress
O avião "baleia" Beluga ST, um modelo especial de transporte da Airbus, chegou neste domingo (24) a Fortaleza, em sua primeira viagem ao Brasil. O A300-600ST ("super transportador", na sigla em inglês) é um derivado do antigo A300, e ganhou o apelido de Beluga por conta de seu formato exótico, semelhante à baleia de mesmo nome (também chamada de baleia-branca).
A aeronave pousou por volta das 15h25 no Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins, trazendo consigo um helicóptero de luxo modelo ACH160.
A chegada do Beluga estava inicialmente prevista para o fim da tarde de sábado (23), também em Fortaleza. Depois, o avião seguiria para Campinas (SP). Mas houve uma reprogramação, e a aeronave acabou pernoitando fora do Brasil.
O Beluga é um dos maiores aviões de carga do mundo em volume, à frente até do Lockheed C-5 Galaxy, usado pelas Forças Armadas dos Estados Unidos, e do Antonov An-124, irmão menor do An-225, ex-maior cargueiro do mundo.
Mesmo assim, o modelo não é capaz de transportar cargas tão pesadas, levando no máximo 40 toneladas. O C-5 tem capacidade para até 129 toneladas a bordo, e o An-124 leva até 120 toneladas, por exemplo.

CURIOSIDADES

O Beluga começou a voar em meados da década de 1990, substituindo outro avião com desenho peculiar, o Super Guppy.
Uma das principais alterações feitas no A300 para transformá-lo no Beluga está na parte da frente, onde fica a cabine de comando, que foi rebaixada para ficar mais próxima do solo e dar mais espaço na parte superior para a carga. O carregamento é feito levantando a "testa" do avião do mesmo modo que em outros cargueiros, como é o caso do antigo An-225 e do Boeing 747.
Além de partes de outros aviões da Airbus, o Beluga já transportou satélites artificiais, veículos espaciais, itens para ajuda humanitária e helicópteros.

FICHA TÉCNICA

  • Modelo: A300-600ST
  • Nome: Beluga
  • Fabricante: Airbus
  • Comprimento externo: 56,16 metros
  • Altura: 17,25 metros
  • Envergadura (distância de ponta a ponta das asas): 44,84 metros
  • Tamanho máximo da carga: 39 metros (comprimento) x 7,1 metros (largura) x 6,7 metros (altura)
  • Carga máxima: 40 toneladas
  • Autonomia (distância máxima voada): 1.650 km com capacidade máxima carregada, segundo ficha-técnica da Airbus (varia de acordo com o peso da carga e a quantidade de combustível a bordo)
  • Velocidade aproximada em voo: 850 km/h
  • Capacidade do tanque de combustível: 23.860 litros

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