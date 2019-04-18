Avianca vai devolver mais oito aeronaves a partir de segunda-feira

Devolução é um novo golpe no esforço da Avianca em tentar contornar as dificuldades financeiras Crédito: Carlos Garcia Rawlins/Reuters

Avianca Brasil devolverá mais oito aviões a partir de segunda-feira (22), após o feriado da Páscoa. A devolução foi acertada entre a companhia aérea e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Serão sete aviões de propriedade da Gecas e uma aeronave da empresa de leasing PK.

Avianca, Anac e arrendadoras ainda negociam o calendário para que a devolução ocorra de forma escalonada para minimizar o impacto na operação da aérea.

Nas negociações, a Anac determinou que, com a saída das novas aeronaves, a Avianca ajuste a malha aérea, informe passageiros e ainda atualize o sistema de vendas de passagens para impedir a comercialização de bilhetes em rotas que não serão mais operadas.