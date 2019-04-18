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Avianca

Avianca vai devolver mais oito aeronaves a partir de segunda-feira

Com a saída de mais esses aviões, a Anac determinou que a Avianca não venda bilhetes nas rotas afetadas; mais de 300 voos já foram cancelados

Publicado em 17 de Abril de 2019 às 22:02

Publicado em 

17 abr 2019 às 22:02
Devolução é um novo golpe no esforço da Avianca em tentar contornar as dificuldades financeiras Crédito: Carlos Garcia Rawlins/Reuters
A Avianca Brasil devolverá mais oito aviões a partir de segunda-feira (22), após o feriado da Páscoa. A devolução foi acertada entre a companhia aérea e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Serão sete aviões de propriedade da Gecas e uma aeronave da empresa de leasing PK.
Avianca, Anac e arrendadoras ainda negociam o calendário para que a devolução ocorra de forma escalonada para minimizar o impacto na operação da aérea.
Nas negociações, a Anac determinou que, com a saída das novas aeronaves, a Avianca ajuste a malha aérea, informe passageiros e ainda atualize o sistema de vendas de passagens para impedir a comercialização de bilhetes em rotas que não serão mais operadas.
A devolução é um novo golpe no esforço da Avianca em tentar contornar as dificuldades financeiras. Na semana passada, a empresa já havia iniciado a devolução de dez aviões, o que acarretou no cancelamento de mais de 300 voos - inclusive vários do período do feriado. A lista dos voos cancelados é atualizada pela companhia na página da empresa na internet.

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