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Recuperação judicial

Avianca vai apresentar plano de demissão voluntária

Empresa realizará ainda uma proposta de acordo coletivo de trabalho sobre um programa de licença não remunerada (LNR) para comissários de bordo, pilotos e comandantes de aeronave

Publicado em 23 de Janeiro de 2019 às 17:18

Publicado em 

23 jan 2019 às 17:18
Avianca entra com Recuperação Judicial Crédito: Reprodução/TV Globo
Em processo de recuperação judicial, a Avianca Brasil apresentará na tarde desta quarta-feira (23) um programa de demissão voluntária (PDV) e uma proposta de acordo coletivo de trabalho sobre um programa de licença não remunerada (LNR) para comissários de bordo, pilotos e comandantes de aeronave. A informação é do Sindicato Nacional dos Aeronautas.
Segundo o sindicato, a categoria realizará na quinta-feira (24) uma assembleia deliberativa para tratar da proposta. O objetivo é prestar esclarecimentos sobre a situação da recuperação judicial da empresa e as respectivas deliberações, incluindo os programas de licença não remunerada e de demissão voluntária.
Na semana passada, a Avianca anunciou a suspensão de voos internacionais para Santiago, no Chile, Miami e Nova York, nos Estados Unidos, com saída no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, a partir do dia 31 de março. A medida deve afetar cerca de 40 mil passageiros.
Na ocasião a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) disse que está acompanhando a situação operacional da companhia aérea Avianca. "A Anac continua acompanhando com atenção a situação operacional da empresa, sempre em constante vigilância quanto ao cumprimento dos requisitos de segurança exigidos nos Regulamentos Brasileiros de Aviação Aeronáutica (RBAC) e os deveres de prestação de serviço aos passageiros", informou a agência reguladora.
Em nota, a Avianca informa que entrará em contato com os clientes que comparam voos posteriores à data mencionada (31 de março) para resolver cada caso individualmente. Com o anúncio do cancelamento das operações, apenas as capitais da Colômbia, Bogotá, e da Argentina, Buenos Aires, permanecem como destinos internacionais atendidos pela Avianca, porque são feitos em parceria com a Avianca Argentina e a Avianca Holdings, respectivamente.
De acordo com a Avianca, os outros destinos atendidos continuam em operação normal. "A empresa segue focada em garantir a sustentabilidade do negócio e em manter a excelência do atendimento, que está em seu DNA. Reforça que todos os demais 26 destinos estão preservados e que continua operando normalmente, com mais de 240 voos diários."
Quarta maior companhia aérea do país, a Avianca têm dívidas que somam quase R$ 500 milhões e chegou a devolver, em dezembro do ano passado, duas aeronaves Airbus A330 para as empresas de arrendamento.
Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), em dezembro do ano passado, a Avianca foi responsável pelo transporte de 12,05% de passageiros em viagens pelo Brasil e apresentou estabilidade no mês em que declarou pedido de recuperação judicial, pois, no mesmo período de 2017, sua participação nos embarques domésticos foi de 13,24%.

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