Avianca consegue suspender perda de posse de aviões por mais 15 dias

Avianca entra com Recuperação Judicial Crédito: Reprodução/TV Globo

Em recuperação judicial desde dezembro, a companhia aérea Avianca conseguiu nesta segunda-feira (14) prorrogar a suspensão da reintegração de posse de parte das aeronaves de sua frota por mais 15 dias.

A prorrogação foi concedida na primeira audiência de conciliação deste ano presidida pelo juiz Tiago Limongi, da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo e impede que as empresas de arrendamento retomem os aviões durante o período.

A empresa terá de apresentar até o dia 1° de fevereiro as propostas de pagamento das dívidas vencidas ou um plano de devolução das aeronaves.

Se os pagamentos não forem cumpridos no período, a reintegração das aeronaves poderá, então, ser feita automaticamente.