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Aviação

Avianca consegue suspender perda de posse de aviões por mais 15 dias

A prorrogação foi concedida na primeira audiência de conciliação deste ano

Publicado em 14 de Janeiro de 2019 às 20:57

Publicado em 

14 jan 2019 às 20:57
Avianca entra com Recuperação Judicial Crédito: Reprodução/TV Globo
Em recuperação judicial desde dezembro, a companhia aérea Avianca conseguiu nesta segunda-feira (14) prorrogar a suspensão da reintegração de posse de parte das aeronaves de sua frota por mais 15 dias.
A prorrogação foi concedida na primeira audiência de conciliação deste ano presidida pelo juiz Tiago Limongi, da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo e impede que as empresas de arrendamento retomem os aviões durante o período.
A empresa terá de apresentar até o dia 1° de fevereiro as propostas de pagamento das dívidas vencidas ou um plano de devolução das aeronaves.
Se os pagamentos não forem cumpridos no período, a reintegração das aeronaves poderá, então, ser feita automaticamente.
Por outro lado, caso a Avianca cumpra as obrigações acordadas nesta segunda-feira, mas os arrendadores das aeronaves não concordem com as propostas apresentadas pela companhia aérea, haverá outra audiência para decidir novamente pela prorrogação ou não da suspensão da retomada.

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