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Aviação

Avianca Brasil não terá mais de devolver dez aeronaves

A retirada dos aviões poderia acontecer em cinco dias, acarretando problemas entre os passageiros com bilhetes comprados

Publicado em 18 de Janeiro de 2019 às 18:52

Publicado em 

18 jan 2019 às 18:52
Avianca Brasil não terá mais de devolver dez aeronaves Crédito: Divulgação
O vaivém da negociação entre a Avianca Brasil -que entrou em recuperação judicial em dezembro- e empresas arrendadoras de aeronaves se reverteu novamente nesta sexta-feira (18).
Depois do anúncio feito pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) nesta quinta-feira (17) de que uma das arrendadoras pediu para executar a devolução de dez aviões da Avianca Brasil, a companhia aérea conseguiu reverter a medida.
A retirada dos aviões poderia acontecer em cinco dias, acarretando problemas entre os passageiros com bilhetes comprados. A solicitação para que a Anac executasse o cancelamento da matrícula de dez aviões Airbus A320 havia sido feita pela empresa de leasing GE Capital Aviation Services, que é dona das aeronaves.
Após audiência realizada nesta sexta-feira (18) na 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, no entanto, foi feito um novo acordo, suspendendo a medida.
A Avianca Brasil tem 46 aeronaves em operação atualmente.
Na segunda-feira (14), a Avianca Brasil já havia participado de uma audiência de conciliação com outras arrendadoras em que se comprometeu a apresentar até o dia 1° de fevereiro as propostas de pagamento das dívidas vencidas ou um plano de devolução das aeronaves.
No dia seguinte, no entanto, a GE Capital Aviation Services, que não participou da audiência de segunda-feira, pediu a devolução. Para solicitar a medida, a despeito do que ficou combinado na audiência de segunda-feira (14), a arrendadora baseou-se na convenção da Cidade do Cabo, que prevê a retirada de aeronave pelo proprietário em casos de inadimplência.
Na quinta-feira (17), a Avianca Brasil anunciou o corte de seus voos internacionais mais importantes (de Guarulhos para Nova York, Miami e Santiago), além da devolução de outras duas aeronaves A330 a empresas de arrendamento.

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