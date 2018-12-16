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Reajuste

Aumento de 0,7% no preço do diesel nas refinarias passa a valer hoje

O preço médio do combustível passou a ser de R$ 1,8115 por litro, válido até o último dia de dezembro

Publicado em 16 de Dezembro de 2018 às 18:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2018 às 18:38
Começou a vigorar neste domingo, 16, o aumento de 0,7% no valor do diesel nas refinarias e terminais da Petrobras. O preço médio do combustível passou a ser de R$ 1,8115 por litro, válido até o último dia de dezembro. A elevação, informa a estatal em nota, decorre da aplicação da metodologia estabelecida pela Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) na Resolução nº 743/2018.
O reajuste reflete a média aritmética dos preços de diesel rodoviário, sem tributos, praticados pela Petrobras em suas refinarias e terminais do País. Este novo período do Programa de Subvenção continua a prever o ajuste nos preços médios regionais (Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte sem Tocantins e Nordeste com Tocantins).
A companhia informa ainda que recebeu, na sexta-feira (14), o pagamento da subvenção econômica à comercialização de óleo diesel, no valor de R$ 665,4 milhões, referente ao terceiro período da terceira fase do programa, de 30 de setembro a 29 de outubro.
O impacto do aumento no preço do diesel para o varejo dependerá de cada posto. Com isso, o efeito sobre os índices de preços ao consumidor (IPCs) é indireto. Já o repasse da alta para os índices gerais de preços (IGPs) é direto.
No dado mais recente da Fundação Getulio Vargas (FGV), o Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) de dezembro mostrou queda de -12,14% no diesel, após recuo de 2,22% em novembro. O IGP-10, por sua vez, cedeu 1,23% ante queda de 0,16% no penúltimo mês do ano.

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