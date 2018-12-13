Ative entra para grupo internacional de negócios

Empresários do Estado participam de palestra com diretor executivo da BNI Crédito: divulgação

Empresários de vários segmentos reunidos para trocas de informações, fortalecimento e ampliação dos negócios no mercado, assim como para conhecer as melhores alternativas para os desafios dos períodos de crise.

Esse é o objetivo da atuação do Business Network International (BNI), uma organização internacional que promove a conexão entre empresários, para juntos construírem uma rede de troca de negócios, no qual são priorizados os serviços e produtos dos membros deste grupo.

Na quarta-feira, mais um grupo de empresários capixabas assessorados por essa organização foi lançado. Ao todo, já são 216 negócios participantes e uma delas é a Ative, uma marca da Rede Gazeta especializada em soluções digitais.

Atualmente, no Espírito Santo, já existem sete grupos que se reúnem periodicamente para indicação de negócios e fortalecimento dos serviços, sendo que em 2018 já movimentaram R$ 25 milhões.

Nosso objetivo é ampliar a oferta de fornecedores de qualidade, além de fortalecer a rede de empresários que acreditam no poder do espírito de entreajuda. Trabalhamos com uma metodologia de indicações mútuas de negócios, sendo que em cada equipe só é permitida a participação de um representante por segmento, que se torna referência para o grupo. Também são realizados constantes treinamentos com foco no desenvolvimento dos gestores e dos negócios envolvidos, explica Rodrigo de Bernadi, diretor executivo da BNI/ES.

Para a coordenadora da Ative, Ângela Theodoro, poder fazer parte desse processo é importante para estruturar melhor as estratégias de ações no mercado, visando ao desenvolvimento dos relacionamentos com os clientes e a construção de rentabilidade dentro de uma rede global e com exclusividade, com a possibilidade de expandir a atuação por meio de um programa estruturado de referência.