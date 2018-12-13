Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Marca

Ative entra para grupo internacional de negócios

Entidade reúne empresários de vários setores em uma rede de troca de negócios

Publicado em 13 de Dezembro de 2018 às 00:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 dez 2018 às 00:52
Empresários do Estado participam de palestra com diretor executivo da BNI Crédito: divulgação
Empresários de vários segmentos reunidos para trocas de informações, fortalecimento e ampliação dos negócios no mercado, assim como para conhecer as melhores alternativas para os desafios dos períodos de crise.
Esse é o objetivo da atuação do Business Network International (BNI), uma organização internacional que promove a conexão entre empresários, para juntos construírem uma rede de troca de negócios, no qual são priorizados os serviços e produtos dos membros deste grupo.
Na quarta-feira, mais um grupo de empresários capixabas assessorados por essa organização foi lançado. Ao todo, já são 216 negócios participantes e uma delas é a Ative, uma marca da Rede Gazeta especializada em soluções digitais.
Atualmente, no Espírito Santo, já existem sete grupos que se reúnem periodicamente para indicação de negócios e fortalecimento dos serviços, sendo que em 2018 já movimentaram R$ 25 milhões.
Nosso objetivo é ampliar a oferta de fornecedores de qualidade, além de fortalecer a rede de empresários que acreditam no poder do espírito de entreajuda. Trabalhamos com uma metodologia de indicações mútuas de negócios, sendo que em cada equipe só é permitida a participação de um representante por segmento, que se torna referência para o grupo. Também são realizados constantes treinamentos com foco no desenvolvimento dos gestores e dos negócios envolvidos, explica Rodrigo de Bernadi, diretor executivo da BNI/ES.
Para a coordenadora da Ative, Ângela Theodoro, poder fazer parte desse processo é importante para estruturar melhor as estratégias de ações no mercado, visando ao desenvolvimento dos relacionamentos com os clientes e a construção de rentabilidade dentro de uma rede global e com exclusividade, com a possibilidade de expandir a atuação por meio de um programa estruturado de referência.
Temos a oportunidade de promover indicações qualificadas em relação aos prestadores de serviços, bem como de receber dos demais membros do grupo essa mesma confiança na hora de indicar a Ative para seus clientes. Já conseguimos fechar bons negócios oriundos desse trabalho, em que um dos principais objetivos é fortalecer a parceria entre os componentes do grupo e, também, entre fornecedor e cliente, afirma.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Tolerar a barbárie no trânsito é ser conivente com crimes em série
Editais e Avisos - 25/04/2026
Cartórios - 25/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados