As cidades mais rápidas para abrir uma empresa no Espírito Santo

Na hora de abrir um negócio em alguma localidade, alguns dos fatores que mais pesam para o empreendedor são o tempo, o custo e o trabalho apenas para ter a liberação dos alvarás. Essa burocracia, que ainda é alta no Brasil, atravancando novos empreendimentos e investimentos, no Espírito Santo já é deixada para trás.

Nos municípios capixabas, o tempo para conseguir abrir uma pequena e média empresa varia de 15 minutos até um mês, conforme mostra o Anuário Rede Gazeta 2018, lançado ontem. Na média do Estado, esse processo dura 5,4 dias, um número bem diferente dos 79 dias para empreender no Brasil, segundo cálculos do Banco Mundial.

Em nove cidades é possível ter a liberação quase imediatamente: Anchieta, Cachoeiro, Conceição do Castelo, Irupi, Itapemirim, Nova Venécia, Pinheiros, Sooretama e Viana. Em outras nove, a média é de um dia: Água Doce do Norte, Alegre, Baixo Guandu, Cariacica, Itarana, João Neiva, Piúma, Ponto Belo e Presidente Kennedy.

Burocracia é um dos empecilhos para a abertura de empresas Crédito: Divulgação

Para o prefeito de Cariacica, Geraldo Luzia Junior, o Juninho, o trabalho de desburocratização realizado no município foi fundamental na atração de diversos portes de investimentos. A gente buscou simplificar para as pequenas e grandes empresas. Entre as iniciativas, criamos a Casa do Empreendedor móvel, um carro com internet que nos permite ir até os empreendedores nos bairros e renovar o alvará de quem precisa atualizar.

Em Vitória, município que ficou em 1º lugar no Índice de Ambiente de Negócios do Anuário, o prefeito Luciano Rezende também destacou a redução do tempo de liberação de empresas. Hoje, um pequeno negócio na Capital pode ser aberto em dois dias. Eram mais de 100 dias para abrir um negócio em Vitória, agora são alguns dias. Esses aspectos são fundamentais para que possamos construir a nova base de desenvolvimento pós-Fundap, afirmou.

SIMPLIFICAÇÃO

O governador Paulo Hartung citou o programa Simplifica ES, que visa agilizar a abertura de empresas e, assim, de postos de trabalho. A meta é reduzir de 110 para 24 dias o tempo médio para obtenção das licenças. No Brasil, quem quer trabalhar e gerar emprego infelizmente encontra pedras no caminho. Aqui, estamos tirando essas pedras, acabando com esse inferno burocrático e mirando nos bons exemplos do mundo, seja na licença ambiental, na vigilância sanitária e dos bombeiros. Quem quer trabalhar e gerar emprego tem que ser ajudado e não atrapalhado.

Pedro Torres, gerente de Relações Institucionais da Fibria, destacou a redução da burocracia como um ponto de atratividade do Estado . Um bom ambiente regulatório, sem complicações, é muito importante para atrair novos investimentos e para as empresas se tornarem ainda mais competitivas. Esse ainda é um gargalo do Brasil e nós precisamos colocar isso como uma pauta prioritária para os nossos governantes, para que a gente não perca investimentos para outros países.