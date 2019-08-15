Arrecadação de ICMS com importações voltar a crescer no ES

Importação de produtos pelo porto de Vitória tem relação direta com o aumento do ICMS Fundap Crédito: Carlos Alberto Silva

No ano passado, os municípios receberam do Estado um total de R$ 2,5 bilhões referente ao ICMS. Desse total, R$ 2,38 bilhões são referentes ao ICMS normal (que tem origem na arrecadação sobre todas as atividades, exceto importação); e R$ 141 milhões referentes ao ICMS Fundap (provenientes de importações sob amparo do incentivo). Em 2017, por exemplo, o total que disse respeito ao ICMS Fundap foi R$ 129 milhões.

O aumento, ainda que tímido, é explicado pelo crescimento das importações no Estado no ano passado. "Em 2018 tivemos um desempenho muito bom. Enquanto o ICMS normal cresceu 5,7%, o ICMS Fundap registrou um acréscimo de 9,5%. E a expectativa é que para o próximo ano o Estado mantenha esse ritmo de crescimento", comentou Alberto Borges, economista e editor da revista Finanças dos Municípios Capixabas.

Recursos do Fundap ainda são pequenos

Mesmo registrando um aumento nos valores do ICMS Fundap em 2018 o Estado ainda está longe dos valores que foram distribuídos aos municípios no auge do benefício. Somente a título de comparação, em 2008 os municípios receberam R$ 982 milhões por causa do ICMS Fundap.

ICMS Fundap era de 12% - sendo 9% para o Estado e 3% para os municípios. Com a mudança que veio com em 2013, por causa "Antes a alíquota do- sendo 9% para o Estado e 3% para os municípios. Com a mudança que veio com em 2013, por causa da resolução nº 13 do Senado , a alíquota estadual caiu para 4% - sendo 3% para o Estado e 1% para os municípios", explicou o advogado especialista em Direito Tributário, Samir Nemer. Segundo a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), a parte que o Estado não repassa para os municípios vai para o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), para a concessão de empréstimos às empresas habilitadas no sistema Fundap.

Expectativa de melhora

A melhoria da economia nacional, ainda que a passos lentos, aumenta a expectativa para o avanço das importações em 2019 na comparação com o ano passad. De acordo com informações do Sindiex, as importações feitas no Espírito Santo no primeiro semestre deste ano cresceram 20% em relação a 2018. As exportações, por sua vez, apresentam retração tanto em nível estadual, quanto em nível nacional.

"Nos anos anteriores a economia não estava bem. Este ano, apesar de o Brasil aparentar que vai crescer timidamente, as importações estão num nível bem melhor. Além disso, tem o acordo com a União Europeia , que tende a facilitar a importação e exportação de alguns produtos, além de aumentar a possibilidade de atrairmos investidores", avaliou o presidente do Sindiex, Marcílio Machado.