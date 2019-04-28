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Publicidade

Arena do Marketing recebe responsável pela campanha do Posto Ipiranga

Neste programa, o convidado será João Livi, CEO da Talent Marcel, agência de publicidade responsável pelas campanhas do Posto Ipiranga

Publicado em 27 de Abril de 2019 às 22:20

Publicado em 

27 abr 2019 às 22:20
Arena do Marketing recebe responsável pela campanha do Posto Ipiranga Crédito: Instagram
A Folha de S.Paulo promove na quinta-feira (16), a partir das 20h, mais uma edição do Arena do Marketing, em parceria com a ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing). Neste programa, o convidado será João Livi, CEO da Talent Marcel, agência de publicidade responsável pelas campanhas do Posto Ipiranga.
Entre outros temas, o debate tratará dos impactos que as ações trouxeram à marca, como o crescimento de vendas, a participação de mercado e até as piadas e relações inusitadas que surgiram com o sucesso das propagandas.
O professor Paulo Cunha, coordenador do curso de publicidade e propaganda da ESPM-SP, e a jornalista Laura Mattos, que fará a mediação, também comporão a mesa.
O programa, que é realizado mensalmente, terá transmissão ao vivo pelo site do jornal.

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