Arena do Marketing recebe responsável pela campanha do Posto Ipiranga Crédito: Instagram

A Folha de S.Paulo promove na quinta-feira (16), a partir das 20h, mais uma edição do Arena do Marketing, em parceria com a ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing). Neste programa, o convidado será João Livi, CEO da Talent Marcel, agência de publicidade responsável pelas campanhas do Posto Ipiranga.

Entre outros temas, o debate tratará dos impactos que as ações trouxeram à marca, como o crescimento de vendas, a participação de mercado e até as piadas e relações inusitadas que surgiram com o sucesso das propagandas.

O professor Paulo Cunha, coordenador do curso de publicidade e propaganda da ESPM-SP, e a jornalista Laura Mattos, que fará a mediação, também comporão a mesa.