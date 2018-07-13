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Meio Ambiente

Arcelor investe R$ 574 milhões para reduzir poluição em até 50% no ES

A empresa promete, entre outras coisas, instalar um novo sistema de despoeiramento para atender as demandas do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2018 às 14:42

Publicado em 13 de Julho de 2018 às 14:42

Vista aérea da Arcelor Mittal Tubarão Crédito: Divulgação
A Arcelor Mittal Tubarão anunciou, em coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira (13), que fará um investimento de R$ 574 milhões na área ambiental durante o ano de 2018. A empresa promete, entre outras coisas, instalar um novo sistema de despoeiramento para atender as demandas do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema).
Com o novo projeto, a expectativa é que a Arcelor consiga reduzir em até 50% a emissão de poluentes de uma de suas chaminés. Os novos investimentos também prometem gerar mil novos postos de trabalho.
Em cumprimento às demandas do Iema, a empresa afirma ainda já ter realizado R$ 400 milhões em investimentos, o que reduziu em 20% as emissões totais de poluentes em material particulado. Até o final do ano, a expectativa é reduzir em 15% a emissão de poluentes pela empresa.

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