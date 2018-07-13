Arcelor investe R$ 574 milhões para reduzir poluição em até 50% no ES

Vista aérea da Arcelor Mittal Tubarão Crédito: Divulgação

A Arcelor Mittal Tubarão anunciou, em coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira (13), que fará um investimento de R$ 574 milhões na área ambiental durante o ano de 2018. A empresa promete, entre outras coisas, instalar um novo sistema de despoeiramento para atender as demandas do Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema).

Com o novo projeto, a expectativa é que a Arcelor consiga reduzir em até 50% a emissão de poluentes de uma de suas chaminés. Os novos investimentos também prometem gerar mil novos postos de trabalho.