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Exportação de carne

Arábia Saudita habilita 25 exportadores brasileiros de carne de frango

A autorização é resultado de uma missão de especialistas sauditas que vieram ao Brasil há três meses e visitaram frigoríficos, fazendas e fábricas de ração

Publicado em 22 de Janeiro de 2019 às 18:10

Publicado em 

22 jan 2019 às 18:10
Os 25 estabelecimentos comerciais responderam, no ano passado, a 63% do volume das exportações brasileiras de carne de frango – porcentagem que correspondeu a 437 mil toneladas – para a Arábia Saudita. Crédito: Pixabay
A Arábia Saudita habilitou 25 estabelecimentos brasileiros, localizados em distintas regiões do país, como exportadores de carne de frango. A autorização é resultado de uma missão de especialistas sauditas que vieram ao Brasil há três meses e visitaram frigoríficos, fazendas e fábricas de ração.
Os 25 estabelecimentos comerciais responderam, no ano passado, a 63% do volume das exportações brasileiras de carne de frango – porcentagem que correspondeu a 437 mil toneladas – para a Arábia Saudita.
Na segunda-feira (21) o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) tomou conhecimento do relatório publicado pelo serviço sanitário da Arábia Saudita.
De acordo com a assessoria de imprensa do Mapa, o relatório está sendo examinado para que os estabelecimentos sejam informados, em detalhes, sobre as recomendações encaminhadas pelos sauditas.
> Arábia Saudita desabilita unidades de carne de frango para exportação

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