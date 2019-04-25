Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Aprovação da reforma foi passo importante, diz presidente do BNDES
Reforma da Previdência

Aprovação da reforma foi passo importante, diz presidente do BNDES

Levy destaca, porém, necessidade de mais medidas para economia crescer

Publicado em 24 de Abril de 2019 às 22:42

Publicado em 

24 abr 2019 às 22:42
presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Joaquim Levy Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Joaquim Levy, disse nesta quarta-feira (24) que a aprovação do parecer sobre a proposta de reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos Deputados foi um "passo importante" para o país. No entanto, outras medidas além da reforma são necessárias para o crescimento da economia, como a abertura de capital de atividades hoje exercidas por bancos públicos, ressaltou Levy.
“Além da Reforma da Previdência, precisamos de outras coisas acontecendo, não só uma série de medidas de simplificação. Focar em algumas coisas-chave, abrir o capital eventualmente de algumas atividades da Caixa Econômica Federal como tem sido anunciado. O Banco do Brasil já fez isso no passado”, acrescentou.
“É toda uma série de ações que demonstram uma visão de uma economia mais livre, uma economia em que as pessoas possam ter mais iniciativa, e os negócios possam crescer mais”, disse Levy, que fez palestra nesta quarta-feira no 10º Congresso de Fundos de Investimentos da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).
Aprovado na noite de terça-feira(23) na CCJ, o parecer do deputado Delegado Marcelo Freitas (PSL-MG) pela admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 6/19, que trata da reforma da Previdência, segue agora para a comissão especial criada para analisar o mérito do texto. A criação da comissão especial foi determinada nesta quarta-feira pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).do Rodrigo Maia (DEM-RJ), determinou a criação da comissão especial que vai analisar a Proposta de Emenda à Constituição da reforma da Previdência (PEC 6/19).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Reforma da Previdência
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES
No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento
Idalberto Moro será reconduzido ao cargo para o quadriênio 2026-2030
Já está definido o presidente da poderosa Federação do Comércio-ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados