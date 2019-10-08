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Recall

Apple faz conserto gratuito de iPhone 6 que não liga

Os reparos serão realizados nos aparelhos 6s e 6s Plus que apresentam problemas na hora de ligar

Publicado em 08 de Outubro de 2019 às 16:51

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 out 2019 às 16:51
iPhone 6S vai passar por reparos Crédito: Apple/Divulgação
A Apple vai consertar de graça os modelos iPhone 6s e 6s Plus que apresentam problemas na hora de ligar. Alguns aparelhos tiveram falhas devido a um componente de hardware.
O defeito afetou uma série de dispositivos que foram fabricados de outubro de 2018 a agosto de 2019.
Neste ano, a Apple já ofereceu três reparos no MacBook, que superaqueciam, e em modelos do Apple Watch. As telas das versões Series 2 e 3 estavam apresentando rachaduras.
Clientes que detectaram o problema no iPhone 6 podem checar se o aparelho está apto a reparos no site da Apple. É preciso colocar o número de série do celular para fazer a verificação. 
Os consumidores devem agendar um atendimento na rede de assistência técnica autorizada pela companhia. Caso não haja loja no município, é possível entrar em contato com a Apple para posterior envio do produto.
A Apple examinará os aparelhos para checar se o reparo será gratuito. 
Se o iPhone tiver problemas adicionais, como tela quebrada, que dificultem o conserto, é preciso arrumá-lo antes de enviar à companhia.
A Apple diz que poderá reembolsar clientes que pagaram para arrumar dispositivos devido ao problema de fábrica. A companhia reforça que o programa cobre os dispositivos afetados por dois anos após a primeira venda no varejo da unidade.
Os telefones foram vendidos em algumas regiões após a descontinuação do modelo, que aconteceu com o lançamento dos modelos XR, XS e XS Max no ano passado.

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