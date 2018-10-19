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Mercado financeiro

Após três quedas seguidas, dólar sobe e fecha o dia em R$ 3,72

Banco Central manteve os leilões tradicionais de swaps cambiais, sem efetuar vendas extraordinárias futuras da moeda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 out 2018 às 21:34

Publicado em 18 de Outubro de 2018 às 21:34

Dólar é cotado a R$ 3,72 nesta quinta-feira (18) Crédito: Agência Brasil
A cotação da moeda norte-americana terminou esta quinta-feira (18) em alta, encerrando três pregões consecutivos de queda. O dólar subiu 1,11%, cotado a R$ 3,7222, invertendo o cenário de ontem, quando fechou em queda de 1,04%, cotado a R$ 3,68. O Banco Central manteve os leilões tradicionais de swaps cambiais, sem efetuar vendas extraordinárias futuras da moeda.
O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), terminou a sessão em queda de 2,24%, com 83.847 pontos. Os papéis das principais empresas, chamadas de blue chip, seguiram a mesma tendência, com Petrobras fechando em baixa de 2,84%, Vale com menos 3,91%, Itau desvalorizada em 2,97% e Bradesco com menos 2,76%.
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