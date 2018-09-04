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Movimentação

Após subir 2,12% na véspera, dólar inicia dia em nova alta

Dólar em alta no exterior e cautela eleitoral podem impor mais perdas ao real nesta terça-feira, 4
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 set 2018 às 13:02

Publicado em 04 de Setembro de 2018 às 13:02

Dólar Crédito: Reprodução/ Pixabay
Após ter alta de 2,12% no primeiro pregão do mês de setembro, o dólar abriu os negócios desta terça-feira, 4, em novo movimento de valorização. Às 09h41, a moeda americana operava em alta de 0,34%, aos R$ 4,1653.
A cena eleitoral deve permanecer em destaque, já que há grande expectativa para a divulgação da pesquisa Ibope/Estadão/TV Globo de intenção de votos na noite desta terça-feira, 4.
No radar do investidor também está a alta global do dólar, com a atenção voltada para as negociações dos EUA sobre comércio mundial. Nesta semana, o governo Trump negocia com o Canadá. Existe a possibilidade de novas tarifas a produtos chineses no valor de US$ 200 bilhões depois de quinta-feira, prazo final para comentários das empresas afetadas.
A crise na economia argentina também segue no radar. Hoje, o ministro das Finanças argentino, Nicolás Dujovne, e a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, discutem em Washington uma revisão no pacote de ajuda para o país sul-americano.

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