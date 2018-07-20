Após subir 1% durante o dia, dólar fecha estável

O dólar fechou a quinta-feira praticamente estável, com leve alta de 0,09%, cotada a R$ 3,8448 na venda. A cotação da moeda norte-americana chegou a subir 1% durante o dia, se aproximando de R$ 3,90. O Banco Central manteve a linha tradicional, sem efetuar leilões extraordinários de swaps cambial (venda futura da moeda norte-americana).
O índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou o dia em leve alta de 0,16%, com 77.486 pontos, revertendo a tendência na abertura do pregão quando iniciou em queda de 1,64%.