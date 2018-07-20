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Moeda

Após subir 1% durante o dia, dólar fecha estável

O dólar fechou a quinta-feira praticamente estável, com leve alta de 0,09%, cotada a R$ 3,8448 na venda
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 21:36

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 21:36

Dólar Crédito: Reprodução/Pixabay
O dólar fechou a quinta-feira praticamente estável, com leve alta de 0,09%, cotada a R$ 3,8448 na venda. A cotação da moeda norte-americana chegou a subir 1% durante o dia, se aproximando de R$ 3,90. O Banco Central manteve a linha tradicional, sem efetuar leilões extraordinários de swaps cambial (venda futura da moeda norte-americana).
>Cenário eleitoral faz empresas se protegerem de alta do dólar
O índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou o dia em leve alta de 0,16%, com 77.486 pontos, revertendo a tendência na abertura do pregão quando iniciou em queda de 1,64%.

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