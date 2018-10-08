Após resultados do primeiro turno, dólar é cotado a R$ 3,74

O dólar comercial iniciou os negócios desta segunda-feira com uma acentuada queda de 2,87% ante o real

O mercado financeiro já reage aos resultados do primeiro turno das eleições presidenciais no Brasil. O dólar comercial iniciou os negócios desta segunda-feira (8) com uma acentuada queda de 2,87% ante o real, negociada a R$ 3,747.