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Alta do Dólar

Após recorde, Ibovespa fecha em queda e dólar em alta

O dólar comercial fechou o dia em alta, cotado a R$ 3,72.

Publicado em 

15 jan 2019 às 22:09

Publicado em 15 de Janeiro de 2019 às 22:09

Bolsa fecha em alta, com novo recorde; dólar fecha em queda Crédito: Reprodução/Pixabay
O Ibovespa, principal indicador das ações negociadas na B3, antiga BM&F Bovespa, fechou hoje (15) o pregão em queda de 0,44%, aos 94.055 pontos. Ontem (14), o índice havia batido recorde ao fechar aos 94.474 pontos.
As ações que mais valorizaram foram as da Suzano Papelon (8,46%), Viavarejo ON (3,32%), e Klabin (2,92%). As maiores quedas ficaram por conta da Forja Taurus (-22,29%), CCR ON (-3,86%, e Cielo ON (-3,67%).
O dólar comercial fechou o dia em alta de 0,7%, cotado a R$ 3,72. Já o euro sofreu uma leve elevação de 0,09%, chegando a R$ 4,24%.

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