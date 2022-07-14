Após filas, governo aumenta prazo para atualização de Cadastro Único

O governo federal prorrogou o prazo para atualização do CadÚnico (Cadastro Único), requisito básico para acesso ao Auxílio Brasil , ao BPC (Benefício de Prestação Continuada) e à Tarifa Social de Energia Elétrica.

As famílias que estão na chamada "averiguação cadastral", que tiveram inconsistências identificadas após o cruzamento de dados, têm até 12 de agosto para atualizar as informações. O prazo tinha acabado em 10 de junho.

Já a data-limite para as famílias que estão em "revisão cadastral", que terminaria nesta sexta-feira (15), foi estendido até 14 de outubro. Neste caso, a convocação vale para os beneficiários que estão há mais de dois anos sem revisar os dados.

Beneficiários do Auxílio Brasil que estão em revisão cadastral têm até 14 de outubro para atualizar dados Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

Como mostrou a Folha de S.Paulo, brasileiros têm dormido na fila para fazer ou atualizar o cadastro. Cerca de 8 milhões de famílias devem garantir a atualização das informações em 2022 para evitar o bloqueio dos programas sociais do governo federal.

A prorrogação do prazo foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (14). O Ministério da Cidadania afirmou que quem foi convocado para averiguação e revisão de dados deve comparecer a um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) ou a um posto de atendimento do Cadastro Único do município.

Por causa da pandemia, o ministério escalonou o processo de revisão cadastral. Neste ano, estão sendo convocadas as famílias que atualizaram os dados pela última vez em 2016 ou 2017.

A fila de espera para receber o Auxílio Brasil disparou nos últimos meses, e a quantidade de famílias que buscam fazer o cadastro para conseguir o benefício, a chamada "fila da fila", também vem crescendo.