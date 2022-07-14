Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Após filas, governo aumenta prazo para atualização de Cadastro Único
Convocação

Após filas, governo aumenta prazo para atualização de Cadastro Único

Cerca de 8 milhões de famílias devem atualizar informações para evitar o bloqueio dos programas sociais, como o Auxílio Brasil e o BPC
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 jul 2022 às 12:48

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 12:48

O governo federal prorrogou o prazo para atualização do CadÚnico (Cadastro Único), requisito básico para acesso ao Auxílio Brasil, ao BPC (Benefício de Prestação Continuada) e à Tarifa Social de Energia Elétrica.
As famílias que estão na chamada "averiguação cadastral", que tiveram inconsistências identificadas após o cruzamento de dados, têm até 12 de agosto para atualizar as informações. O prazo tinha acabado em 10 de junho.
Já a data-limite para as famílias que estão em "revisão cadastral", que terminaria nesta sexta-feira (15), foi estendido até 14 de outubro. Neste caso, a convocação vale para os beneficiários que estão há mais de dois anos sem revisar os dados.
Beneficiários do Auxílio Brasil que estão em revisão cadastral têm até 14 de outubro para atualizar dados
Beneficiários do Auxílio Brasil que estão em revisão cadastral têm até 14 de outubro para atualizar dados Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil
Como mostrou a Folha de S.Paulo, brasileiros têm dormido na fila para fazer ou atualizar o cadastro. Cerca de 8 milhões de famílias devem garantir a atualização das informações em 2022 para evitar o bloqueio dos programas sociais do governo federal.
A prorrogação do prazo foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (14). O Ministério da Cidadania afirmou que quem foi convocado para averiguação e revisão de dados deve comparecer a um CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) ou a um posto de atendimento do Cadastro Único do município.
Por causa da pandemia, o ministério escalonou o processo de revisão cadastral. Neste ano, estão sendo convocadas as famílias que atualizaram os dados pela última vez em 2016 ou 2017.

Veja Também

Demanda pelo Auxílio Brasil explode e fila já tem 2,78 milhões de famílias

A fila de espera para receber o Auxílio Brasil disparou nos últimos meses, e a quantidade de famílias que buscam fazer o cadastro para conseguir o benefício, a chamada "fila da fila", também vem crescendo.
Segundo a CNM (Confederação Nacional dos Municípios), 2,788 milhões de famílias aguardam a transferência de renda atualmente. A fila do CadÚnico aumentou 113%.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cadúnico Auxílio Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Guns N'Roses em Cariacica: trânsito terá intervenções para show no domingo (12)
Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados