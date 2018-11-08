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Mercado financeiro

Após dois dias de alta, dólar fecha em queda

Banco Central manteve as operações tradicionais de swap cambial, sem efetuar leilões extraordinários para venda futura da moeda norte-americana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2018 às 21:39

Publicado em 07 de Novembro de 2018 às 21:39

Dólar é cotado a R$ 3,73 nesta quarta-feira (07) Crédito: Arquivo | Agência Brasil
O dólar encerrou o pregão desta quarta-feira (07) em queda, depois de fechar em alta nos dois primeiros dias da semana. A moeda norte-americana fechou o dia em baixa de 0,5%, cotada a R$ 3,7395 para venda. O Banco Central manteve as operações tradicionais de swap cambial, sem efetuar leilões extraordinários para venda futura da moeda norte-americana.
O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), fechou em baixa de 1,08%, com 87.714 pontos. As ações da Petrobras acompanharam a tendência de queda, encerrando o pregão com menos 2,98%.
> Cesta básica sobe em 16 das 18 capitais pesquisadas pelo Dieese

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