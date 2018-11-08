Após dois dias de alta, dólar fecha em queda

O dólar encerrou o pregão desta quarta-feira (07) em queda, depois de fechar em alta nos dois primeiros dias da semana. A moeda norte-americana fechou o dia em baixa de 0,5%, cotada a R$ 3,7395 para venda. O Banco Central manteve as operações tradicionais de swap cambial, sem efetuar leilões extraordinários para venda futura da moeda norte-americana.