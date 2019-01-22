Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Após demissões, funcionários da Ford completam dois dias de greve
Taubaté

Após demissões, funcionários da Ford completam dois dias de greve

Paralisação é por tempo indeterminado; a montadora diz que o objetivo da dispensa é adequar a produção da unidade à queda nas exportações

Publicado em 22 de Janeiro de 2019 às 19:59

Publicado em 

22 jan 2019 às 19:59
Após demissões, funcionários da Ford Taubaté completam dois dias de greve Crédito: Ford/Divulgação
Funcionários da fábrica da Ford em Taubaté (SP) completaram dois dias de greve nesta terça-feira, 22, depois da demissão de 12 trabalhadores. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos de Taubaté e Região (Sindmetau), a decisão foi tomada em assembleia e a paralisação é por tempo indeterminado.
Nesta terça houve mobilização de sindicalistas e trabalhadores na porta da montadora. O sindicato informou que apenas funcionários de setores essenciais foram liberados para entrar na fábrica.
De acordo com a entidade, as negociações pela manutenção dos empregos começaram "em setembro do ano passado, quando a Ford alegou ter um excedente de 350 trabalhadores em Taubaté" - um programa de Demissão Voluntária (PDV) foi aberto em novembro, com adesão de 128 trabalhadores.
O sindicato reclama que os integrantes do Comitê Sindical de Empresa negociavam outras medidas para administrar o excedente e diz que foram pegos de surpresa com as demissões desta semana.
"Foi deliberada em assembleia a paralisação por conta da demissão de qualquer pessoa que não fosse através do PDV", justificou o coordenador do comitê, Sinvaldo Cruz. Com a greve, a produção na unidade está paralisada. A fábrica da Ford em Taubaté tem cerca de 1.300 funcionários.
À reportagem do Estado, a montadora confirmou as demissões e alegou que "está em processo de negociação com o sindicato". Disse ainda que o objetivo das dispensas é "adequar os volumes de produção em função da queda nas exportações para a Argentina e do término do fornecimento de motores e transmissões para o México em 2019".
Questionada sobre a possibilidade de novas demissões, a Ford não respondeu.
ASSEMBLEIA EM SÃO BERNARDO
Na manhã desta terça-feira, funcionários da Ford de São Bernardo ser reuniram na porta da montadora para cobrar da empresa a retomada das discussões sobre investimentos na unidade, como previsto em acordo firmado em março de 2017.
Segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Wagner Santana, o acordo vale até novembro deste ano, mas "até agora não há nada efetivo". "De lá para cá, mais de mil trabalhadores saíram por meio de PDV e aposentadorias. Portanto, já houve um esforço do Sindicato e dos trabalhadores no sentido de viabilizar esta planta", afirmou.
A fábrica de São Bernardo da Ford emprega cerca de 2,8 mil trabalhadores e produz apenas New Fiesta e caminhões.
A Ford informou que haverá uma reunião com o sindicato na semana de 18 de fevereiro.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Economia Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados