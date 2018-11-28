Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Após atuação do Banco Central, dólar cai para R$ 3,87
Mercado financeiro

Após atuação do Banco Central, dólar cai para R$ 3,87

Atuação do Banco Central ocorreu após a moeda norte-americana acumular valorização de 4,75% com a série de cinco altas, consolidando um aumento acumulado de 18,23% no ano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2018 às 21:42

Publicado em 27 de Novembro de 2018 às 21:42

Dólar é cotado a R$ 3,87 nesta terça-feira (27) Crédito: Arquivo | Agência Brasil
A atuação do Banco Central interrompeu nesta terça-feira (27) uma série de cinco altas consecutivas da moeda norte-americana. O dólar comercial fechou em queda de 1,04%, cotado a R$ 3,8768 para venda.
A atuação do BC ocorreu após a moeda norte-americana acumular valorização de 4,75% com a série de cinco altas, consolidando um aumento acumulado de 18,23% no ano. O BC realizou a venda de US$ 2 bilhões em operações com compromisso de recompra, chamados de leilões de linha.
BOLSA DE VALORES
O índice B3, da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), encerrou o pregão em alta de 2,74%, com 87.891 pontos, após registrar duas baixas consecutivas nos últimos dias. O índice BC acumulou queda ontem de 0,79%, com 85.546 pontos. As ações de grandes companhias, chamadas de blue chip, alavancaram a alta, com Petrobras subindo 5,32%, Itau com valorização de 3,59% e Brades com com alta de 3,87%.
> Senado pode votar projeto que libera FGTS para quem pede demissão
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A personagem de IA que viraliza com críticas ao governo Lula e ao STF
Imagem de destaque
Morrer com dignidade: direito individual e dever do Estado
Marianne Assbu e Gildo Jr.
Marianne Assbu celebra 50 anos com festão em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados