Após ânimo pontual com apresentação da reforma, Bolsa cai e dólar sobe

bolsa de valores Crédito: Pixabay

Previdência pelo governo, os mercados locais pioraram nos últimos instantes. O dólar à vista e os juros futuros voltaram a subir, enquanto a Bolsa, que abriu em alta e renovou máximas mais cedo, passou a cair. Em Nova York as bolsas abriram sem força e o petróleo está em queda tanto em NY como em Londres. Após um ânimo pontual durante a apresentação da proposta da reforma dapelo governo, os mercados locais pioraram nos últimos instantes. O dólar à vista e os juros futuros voltaram a subir, enquanto a Bolsa, que abriu em alta e renovou máximas mais cedo, passou a cair. Em Nova York as bolsas abriram sem força e o petróleo está em queda tanto em NY como em Londres.

Ibovespa caía 0,47%, aos 97.201,42 pontos. Em NY, o Dow Jones caía 0,01%, o S&P500 recuava 0,02% e o Nasdaq subia 0,14%. Às 11h42, o dólar à vista subia 0,35%, a R$ 3,7294. Ocaía 0,47%, aos 97.201,42 pontos. Em NY, o Dow Jones caía 0,01%, o S&P500 recuava 0,02% e o Nasdaq subia 0,14%.

Com relação à piora nos negócios locais, operadores apontam para um movimento de realização, uma vez que nesta terça-feira, 20, os investidores já mostraram bom humor com a reforma.

Além disso, o sócio-diretor da corretora NGO, Sidney Nehme, disse que o entusiasmo do mercado com a reforma não tem fundamento porque o governo está com problema de articulação política. "Essa forçada de barra da queda mostra que o mercado está sujeito a muita volatilidade. É temerário esses movimentos otimizando muito as expectativas, porque na realidade o que se vê é o governo com muita dificuldade", afirma o executivo.

Um operador que não quer ser identificado disse que o envio separado do projeto de previdência para militares, que só deve ocorrer daqui a 30 dias, desagrada o mercado.

Hamilton Mourão, disse que o governo avalia ainda não ter os votos necessários para aprovar o texto, mas afirmou estar otimista. Também nesta manhã, o vice-presidente da República,, disse que o governo avalia ainda não ter os votos necessários para aprovar o texto, mas afirmou estar otimista.