Após 13 meses, Brasil registra deflação

Já previsão mais recente do Boletim Focus do(BC) para a inflação este ano foi revista para cima, caminhando na direção do piso da meta oficial. Os economistas consultados no levantamento passaram a calcular a alta do IPCA em 2018 agora em 4,18%, ante 4,16% na semana anterior. A meta oficial para este ano é de 4,5%, com margem de 1,5 ponto porcentual.