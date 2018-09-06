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Dados do IBGE

Após 13 meses, Brasil registra deflação

Dado foi divulgado pelo IBGE nesta quinta-feira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2018 às 12:11

Publicado em 06 de Setembro de 2018 às 12:11

- Crédito: Foto Monica Imbuzeiro / Agência O Globo
Após 13 meses, o Brasil registrou deflação: os preços caíram 0,09% em agosto, frente ao mês anterior. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira. Em julho, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) havia acelerado em 0,33%, na comparação com junho. A mediana indicada por analistas consultados pela Bloomberg previa uma inflação oficial estável (0%) em agosto.
Já previsão mais recente do Boletim Focus do Banco Central (BC) para a inflação este ano foi revista para cima, caminhando na direção do piso da meta oficial. Os economistas consultados no levantamento passaram a calcular a alta do IPCA em 2018 agora em 4,18%, ante 4,16% na semana anterior. A meta oficial para este ano é de 4,5%, com margem de 1,5 ponto porcentual.

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